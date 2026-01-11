Logo El Espectador
Perrita de 15 años fue abandonada por su edad, pero su historia tuvo un final feliz

Pepita estuvo a punto de morir sola en una carretera tras ser abandonada por su edad. El caso, difundido en redes sociales, evidenció una realidad que afecta a miles de perros ancianos y enfermos.

11 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
El caso de Pepita reabrió el debate sobre el abandono de perros mayores y la importancia de la adopción responsable.
Foto: @adoptaunangelmascota
Pepita es una perrita de 15 años que fue abandonada en una carretera por quienes hasta entonces habían sido su “familia”, únicamente por su edad avanzada. De acuerdo con el relato de sus rescatistas, fue hallada en la calle con un suéter rosa, visiblemente delgada y profundamente afectada: no había vuelto a comer desde el día en que la dejaron a su suerte. Su “único error”, denunciaron, fue haber envejecido.

El caso fue difundido por Adopta un Ángel, una plataforma con sede en Ciudad de México que apoya a rescatistas independientes y busca hogares para animales en condición de abandono. Las publicaciones pedían un lugar seguro donde Pepita pudiera pasar con dignidad el tiempo que le quedara de vida. De no aparecer ayuda, advertían, la perrita corría el riesgo de morir en la calle, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas.

La respuesta llegó a tiempo. Tras varios llamados y gracias a la difusión en redes sociales, se logró concretar el rescate de la perrita senior. Pepita fue atendida, estabilizada y preparada para una adopción responsable, enfocada en una familia con paciencia, compromiso y disposición para acompañarla con amor y respeto en esta etapa de su vida.

Ese hogar lo encontró en Rodrigo, un ciudadano convencido de que los perros mayores también merecen una oportunidad. “Quería darle la posibilidad de vivir sus años dorados y sentir todo el amor que no debería faltarles”, expresó su nuevo cuidador a través de un video publicado en Instagram. A pesar de su edad, Pepita fue entregada en buenas condiciones de salud y trasladada a su nuevo hogar, donde hoy duerme abrigada y rodeada de cuidados.

Desde Adopta un Ángel celebraron el desenlace y agradecieron a las personas que compartieron su historia y ayudaron a que llegara a la persona indicada. Pepita, que estuvo a horas de morir en el abandono, hoy pasa sus días en familia, recordando que nunca es tarde para amar ni para ser amado.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

