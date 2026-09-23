¿Qué es el estornudo inverso en perros y cómo saber si es peligroso?

De acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria de Estados Unidos, el estornudo inverso, también conocido como respiración paroxística, es un fenómeno relativamente común que puede hacer que los dueños crean que su perro tiene dificultades para respirar. Ocurre…

Para quienes conviven con perros, hay comportamientos que pueden generar preocupación cuando aparecen de la nada. Uno de estos es el estornudo inverso, un episodio que es llamativo por los sonidos y movimientos que hace el animal y que genera algunas dudas entre sus cuidadores.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria de Estados Unidos, el estornudo inverso, también conocido como respiración paroxística, es un fenómeno relativamente común que puede hacer que los dueños crean que su perro tiene dificultades para respirar. Ocurre cuando una irritación en la nasofaringe, la zona ubicada en la parte posterior de la nariz, desencadena un reflejo que provoca varias inhalaciones fuertes, rápidas y repentinas.

Publicidad

A diferencia del estornudo convencional, en el que el aire sale por la nariz, durante un estornudo inverso el perro toma aire rápidamente hacia adentro. En estos casos, es común que permanezca de pie, con el cuello extendido y la cabeza inclinada hacia atrás, las fosas nasales dilatadas y la boca cerrada.

Para los expertos, estos episodios pueden durar desde unos segundos hasta varios minutos y aparecer con distinta frecuencia. Pueden presentarse en perros de cualquier edad, machos o hembras, y no dependen de si están castrados. Aunque cualquier raza puede tenerlos, se presentan con mayor frecuencia en perros pequeños y en algunas razas braquicéfalas como los pugs y bulldogs.

Le puede interesar: Chiqui, el perro que fue atropellado y necesita una nueva cirugía para volver a caminar

¿Qué causa el estornudo inverso en perros?

Según especialistas de Purina, no existe una causa única identificada para el estornudo inverso. Sin embargo, se cree que estos aparecen como respuesta a una irritación o inflamación en la nariz o la garganta, que provoca el reflejo y puede ayudar a expulsar aquello que está causando la molestia. Entre los posibles desencadenantes están el polvo, el polen, partículas presentes en el aire, perfumes, lacas para el cabello, productos de limpieza, algunos alimentos o bebidas, parásitos e infecciones.

Aunque cualquier raza puede tenerlos, se ven con más frecuencia especialmente en algunas razas braquicéfalas como los pugs y bulldogs. Foto: Pexels - Pexels

Le recomendamos leer: Le hacen una estatua a Tsunami, el perro que ayudó a salvar vidas en Venezuela

¿El estornudo inverso necesita tratamiento?

En la mayoría de los casos, estos episodios son esporádicos, leves y desaparecen por sí solos en poco tiempo, por lo que no requieren tratamiento. La Facultad de Medicina Veterinaria señala que algunos perros pueden recuperarse más rápido si su dueño los tranquiliza o masajea suavemente la garganta.

Si los episodios son frecuentes o especialmente intensos, es recomendable consultar con un veterinario para determinar si existe una causa detrás del problema. Dependiendo de cada caso, el profesional puede evaluar la presencia de alergias o ácaros y, si los síntomas persisten, realizar pruebas como un examen oral bajo sedación, radiografías de la cabeza o una rinoscopia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱