Perrito callejero fue adoptado por un constructor y ahora es el “supervisor de obras”

Rubén acompaña cada jornada en obra junto al equipo de Constructora Vicam. Foto: @constructoravicam

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En medio del ruido, el polvo y el movimiento constante de las obras, hay un integrante que se ha robado la atención en una constructora ubicada en la ciudad de Santiago, Chile. Se trata de Rubén, un perrito de pelaje negro que fue adoptado por un constructor y que ahora hace parte activa de su equipo de trabajo.

La historia de Rubén comenzó con Cristóbal Montt, socio de la empresa Constructora Vicam y quien durante años quiso adoptar un perrito, pero no se animaba debido a las largas jornadas laborales que lo mantenían fuera de casa.

Sin embargo, encontró como alternativa integrar a su mascota en su rutina diaria. “Si paso tanto tiempo en el trabajo, ¿por qué no llevarlo conmigo?”, expresó en un video publicado en redes sociales. Esa fue la idea que lo llevó a dar el paso.

Así llegó Rubén, un perro rescatado de la calle que rápidamente se adaptó al ritmo de la construcción. Desde entonces, acompaña a su tutor en recorridos por obras, visitas a proveedores y supervisión de proyectos, convirtiéndose en una presencia constante en el día a día laboral.

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De acuerdo con lo compartido por la constructora en su cuenta de Instagram @constructoravicam, el perrito es tranquilo, atento y ha sabido adaptarse al entorno, incluso en medio del ruido de las máquinas y las exigencias propias del trabajo en obra. Además, su presencia ha tenido un impacto positivo en el equipo, al generar un ambiente más relajado y cercano entre los trabajadores.

Rubén también está en proceso de aprendizaje. Mientras se familiariza con el entorno, recibe entrenamiento y cuidados básicos para su desarrollo, incluyendo rutinas de alimentación y refuerzo positivo. Como cualquier cachorro, aún aprende qué objetos puede o no morder, en un espacio donde la seguridad es clave.

Desde sus plataformas digitales, Cristóbal Montt cuenta que adoptar un animal implica compromiso, tiempo y disposición, pero también abre la posibilidad de integrarlo en distintos aspectos de la vida cotidiana.

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El caso de Rubén demuestra que, con organización y responsabilidad, es posible construir vínculos donde el trabajo y el bienestar animal conviven, generando beneficios tanto para las personas como para sus mascotas.

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