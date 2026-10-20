Según contó la fundación Por Amor a Rocky en una publicación en sus redes sociales, Pablo se quedó solo después de que su compañero fuera puesto a salvo. Tiempo después, también llegaron por él y lograron trasladarlo a un lugar…

Pablo tiene 11 años y busca una familia que le permita disfrutar de sus años dorados rodeado de amor. Durante gran parte de su vida, este perro vivió en las calles del barrio Patio Bonito, en Bogotá, junto a Picasso, su mejor amigo. Aunque ambos eran inseparables, sus caminos se separaron cuando Picasso fue rescatado.

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Perro de 11 años busca un hogar en adopción tras vivir en las calles de Bogotá

Según contó la fundación Por Amor a Rocky en una publicación en sus redes sociales, Pablo se quedó solo después de que su compañero fuera puesto a salvo. Tiempo después, también llegaron por él y lograron trasladarlo a un lugar seguro, donde ahora espera una oportunidad de encontrar un hogar.

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Pablo necesita una familia que cuide de su salud

Además de buscar una familia que lo acompañe durante esta etapa de su vida, Pablo necesita atención para algunas condiciones de salud. De acuerdo con la información compartida por la fundación, tiene una herida en uno de sus ojos que requiere limpiezas y cuidados. También presenta algunas zonas de la piel engrosadas que necesitan atención.

Por esta razón, quienes estén interesados en adoptarlo deben tener disposición para brindarle los cuidados que necesita, así como paciencia y compromiso para acompañarlo en su proceso.

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Las personas interesadas en darle una oportunidad a Pablo pueden consultar el proceso de adopción a través de la cuenta de Instagram de la fundación Por Amor a Rocky, identificada como @rockyadopcion. Acá pueden descargar el formulario de adopción y conocer los pasos para iniciar el proceso.

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¿Qué cuidados necesita un perro adulto?

Los expertos de Ringo, empresa especializada en alimentación para mascotas, destacan varios aspectos clave para cuidar a los perros mayores:

Alimentación: es importante ofrecerles una dieta adecuada para su edad y mantener un peso saludable, ya que el sobrepeso puede afectar sus articulaciones. Los cambios de alimento deben hacerse de forma gradual y con orientación veterinaria.

es importante ofrecerles una dieta adecuada para su edad y mantener un peso saludable, ya que el sobrepeso puede afectar sus articulaciones. Los cambios de alimento deben hacerse de forma gradual y con orientación veterinaria. Paseos y actividad física: las caminatas moderadas ayudan a mantenerlos activos, pero la duración y la intensidad deben ajustarse a su estado físico.

las caminatas moderadas ayudan a mantenerlos activos, pero la duración y la intensidad deben ajustarse a su estado físico. Controles veterinarios: las revisiones periódicas permiten identificar problemas de salud y hacer seguimiento a posibles enfermedades.

las revisiones periódicas permiten identificar problemas de salud y hacer seguimiento a posibles enfermedades. Higiene y cuidado del cuerpo: revisar periódicamente su piel, ojos, oídos, dientes y uñas ayuda a detectar cambios que puedan necesitar atención. El cepillado y la higiene dental también son importantes.

revisar periódicamente su piel, ojos, oídos, dientes y uñas ayuda a detectar cambios que puedan necesitar atención. El cepillado y la higiene dental también son importantes. Un hogar cómodo y seguro: ofrecerles una cama confortable, facilitarles el acceso al agua y la comida y evitar superficies resbaladizas les ayuda si tienen dificultades para moverse.

ofrecerles una cama confortable, facilitarles el acceso al agua y la comida y evitar superficies resbaladizas les ayuda si tienen dificultades para moverse. Atención y cariño: observar cambios en su apetito, comportamiento o movilidad permite identificar posibles molestias.

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