Perros rescatados de la Costa llegan a Bogotá para encontrar un hogar en Mi Perro Fest 2.0

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Los próximos 17 y 18 de octubre se realizará Mi Perro Fest 2.0, un festival que reunirá actividades para los amantes de los animales, emprendimientos locales y una jornada de adopción en Espacio en Blanco, ubicado en ubicado en la calle 48 # 6-14, Chapinero, Bogotá. La iniciativa, impulsada por la fundación Qué Buen Corazón, busca que más perros en condición de vulnerabilidad encuentren una familia definitiva.
La programación incluye feria de emprendimientos, juegos y actividades caninas, sesiones de fotografías, charlas, yoga con perros, música en vivo y oferta gastronómica. La propuesta es ofrecer un espacio para compartir en familia, con amigos o con otros amantes de los animales, mientras se promueve la adopción responsable.
La primera edición del festival reunió aproximadamente a 500 personas y permitió concretar tres adopciones. Para esta segunda versión, la organización espera que más asistentes conozcan a los animales que buscan hogar y se animen a brindarles una oportunidad.
La fundación Qué Buen Corazón trabaja por dignificar la vida de perros y gatos en condición de calle en Puerto Colombia y Barranquilla. Con esta actividad en Bogotá, busca acercar a sus animales en adopción a nuevas familias y aprovechar el encuentro para dar a conocer sus historias.
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Scooty, uno de los perros que busca una familia
Entre los animales que estarán en el festival se encuentra Scooty, un perro criollo de tamaño pequeño, parecido a un salchicha, que se caracteriza por ser alegre, consentido y lleno de energía. El perro viajó recientemente desde Barranquilla hasta Bogotá con la esperanza de encontrar un hogar definitivo.
Este perrito fue dejado en la puerta de un refugio y llegó en condiciones delicadas de salud. Presentaba desnutrición, convulsiones y conjuntivitis. Con cuidados constantes, logró recuperarse y ahora espera una familia que le brinde estabilidad, cariño y protección.
Junto a Scooty estarán Lucas, Banana, Azteca, Negro y Peluchín. La fundación busca que los asistentes puedan conocerlos, acercarse a sus historias y considerar la adopción como una oportunidad para transformar la vida de un animal.
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Convocatoria para voluntarios
Para acompañar a los perros durante las dos jornadas, la organización también abrió una convocatoria de voluntariado. Las personas interesadas podrán participar el sábado 17 o el domingo 18 de octubre, entre las 9:00 a. m. y las 7:00 p. m., según el día y el horario en que tengan disponibilidad. También podrán apoyar durante ambas fechas.
Las tareas incluyen acompañar y cuidar al perro asignado, conocer su personalidad e historia, sacarlo a caminar, ofrecerle agua y alimento, mantener limpio su espacio y brindarle atención durante la actividad.
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