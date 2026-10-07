Perros salchicha se tomaron los Campos Elíseos en París durante un desfile con fin solidario

El evento correspondió a la séptima edición de la Paris Sausage Walk, una iniciativa que se realiza desde 2018 y que este año tuvo un…

Los Campos Elíseos tuvieron un aspecto poco habitual el pasado domingo 4 de octubre. En lugar de ser protagonistas los tradicionales turistas y vehículos que transitan por esta zona de París, los perros salchicha, famosos por su cuerpo alargado y sus patas cortas, ocuparon la avenida para participar en una caminata que reunió a amantes de esta raza y a personas que quisieron acercarse a disfrutar del encuentro.

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El evento correspondió a la séptima edición de la Paris Sausage Walk, una iniciativa que se realiza desde 2018 y que este año tuvo un cambio de escenario. En sus ediciones anteriores, la caminata se había desarrollado a orillas del río Sena, pero en esta ocasión llegó por primera vez a los Campos Elíseos y tuvo una extensión de alrededor de 1,4 kilómetros.

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La caminata se realizó durante el Día Mundial de los Animales, una jornada que permitió vincular la celebración con un mensaje relacionado con el cuidado y el bienestar animal. Foto: @avenuechampselysees

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Disfraces, accesorios y cientos de perros

La jornada dejó una particular postal de París: perros salchicha de diferentes tipos de pelaje caminaron junto a sus cuidadores, mientras algunos lucían disfraces y accesorios preparados especialmente para la ocasión.

Aunque el recorrido no estuvo reservado exclusivamente para quienes tenían un perro de esta raza, la convocatoria también estaba dirigida a los amantes de los animales y a quienes quisieran acercarse como espectadores. De esta manera, el encuentro tuvo un carácter abierto y familiar.

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La fecha también tuvo un significado especial. La caminata se realizó durante el Día Mundial de los Animales, una jornada que permitió vincular la celebración con un mensaje relacionado con el cuidado y el bienestar animal. Sin embargo, detrás de la particular imagen de los teckels, como también se conoce a los perros salchicha, recorriendo una de las avenidas más famosas de París, había un propósito que iba más allá del entretenimiento.

Cientos de perros salchicha recorrieron una de las avenidas más reconocidas de la capital francesa durante la séptima edición de la Paris Sausage Walk, una jornada que además buscó apoyar a perros en situación de abandono.

Foto: EFE - TERESA SUAREZ

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Una caminata para ayudar a perros abandonados

La Paris Sausage Walk tuvo un objetivo solidario y se realizó en beneficio de Teckels Sans Doux Foyer, una asociación dedicada al rescate y cuidado de perros salchicha que han sido abandonados o maltratados.

La organización recibe a estos animales, les proporciona los cuidados que necesitan y trabaja para que puedan ser adoptados por nuevas familias. De acuerdo con la asociación, su labor también incluye tratamientos veterinarios, esterilización y procesos de resocialización antes de buscarles un nuevo hogar.

Por eso, la caminata de este año no solo permitió que cientos de perros salchicha se convirtieran en protagonistas de una jornada poco común en París. También sirvió para visibilizar la situación de animales que esperan una segunda oportunidad.

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