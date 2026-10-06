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En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura

Envejecer también hace parte de la vida de los peludos, aunque poco se hable de esta etapa. El fotógrafo alemán Christian Vieler puso la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.

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En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura
Christian Vieler encontró en los perros mayores una forma de retratar el paso de los años.
Foto: @vieler.photography
En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura
Una mirada que refleja los años y las experiencias vividas.
Foto: @vieler.photography
En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura
Sus expresiones cambian con el tiempo y dejan ver una vida llena de historias.
Foto: @vieler.photography
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El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
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El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
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El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
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El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
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El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
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El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
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El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
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Christian Vieler encontró en los perros mayores una forma de retratar el paso de los años.
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Una mirada que refleja los años y las experiencias vividas.
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Sus expresiones cambian con el tiempo y dejan ver una vida llena de historias.
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El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
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El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
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