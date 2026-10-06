En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura

Envejecer también hace parte de la vida de los peludos, aunque poco se hable de esta etapa. El fotógrafo alemán Christian Vieler puso la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.