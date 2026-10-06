En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
Christian Vieler encontró en los perros mayores una forma de retratar el paso de los años.
Foto: @vieler.photography
Una mirada que refleja los años y las experiencias vividas.
Foto: @vieler.photography
Sus expresiones cambian con el tiempo y dejan ver una vida llena de historias.
Foto: @vieler.photography
El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
El fotógrafo alemán Christian Vieler decidió poner la mirada sobre esos años y retrató a perros mayores para mostrar, a través de sus canas, expresiones y miradas, la belleza de una vida compartida junto a sus familias.
Foto: @vieler.photography
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación