¿Por qué los perros persiguen su propia cola? Cuándo es normal y cuándo preocuparse

De acuerdo con los expertos de Ringo, los perros persiguen su cola por diferentes razones, que van desde el juego hasta algunas molestias físicas. Cuando son cachorros, por ejemplo, están descubriendo todo lo que los rodea. Al notar que su…

Ver a un perro dando vueltas para intentar atrapar su propia cola puede ser gracioso y hasta tierno. En muchos casos, esta conducta hace parte del juego y no representa ningún problema. Sin embargo, cuando se vuelve frecuente, dura demasiado tiempo o llega a lastimarse, podría indicar que algo no anda bien.

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De acuerdo con los expertos de Ringo, los perros persiguen su cola por diferentes razones, que van desde el juego hasta algunas molestias físicas. Cuando son cachorros, por ejemplo, están descubriendo todo lo que los rodea. Al notar que su cola se mueve, es común que la vean como un juguete e intenten atraparla. Pero no siempre se trata de diversión. El aburrimiento, el estrés o incluso el deseo de llamar la atención también están detrás de este comportamiento. Además, un perro que pasa mucho tiempo solo o que no cuenta con suficiente ejercicio y estimulación mental buscará diferentes formas de entretenerse.

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Por eso, los especialistas señalan que los paseos, los juegos y las actividades que le permitan mantenerse activo son importantes. Además de ayudarlo a gastar energía, evitan que el aburrimiento termine convirtiéndose en conductas repetitivas.

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¿Cuándo perseguir la cola puede ser una señal de alerta?

Hay otros casos en los que el perro intenta aliviar alguna molestia. Según los especialistas de Ringo, los parásitos y las alergias también están detrás de este comportamiento. Las pulgas y las garrapatas, por ejemplo, causan picazón en la zona de la cola y hacen que el animal intente morderla o rascarse. Por otro lado, las alergias en la piel generan molestias que llevan al perro a prestar más atención a esta parte de su cuerpo.

Por eso, es importante observar con qué frecuencia lo hace y si existen otros cambios en su comportamiento.

Si el perro persigue su cola por largos periodos, parece no poder detenerse o incluso termina lastimándose, lo recomendable es consultar con un veterinario para determinar si existe alguna molestia física o si el comportamiento está relacionado con otro problema.

Los paseos, los juegos y las actividades que le permitan mantenerse activo son importantes. Foto: Pixabay

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¿Qué hacer si mi perro persigue su cola?

Desde Dogking Dogs, centro canino especializado en perros de terapia y asistencia, recomiendan no estimular esta conducta, especialmente cuando es constante. La razón es que no siempre es posible saber qué hay detrás de este comportamiento.

Estas son algunas recomendaciones:

No reírse ni mostrar emoción: si el perro recibe atención cada vez que persigue su cola, puede relacionar esta conducta con una respuesta positiva y repetirla para conseguir nuevamente esa atención.

Desviar su atención: cuando comience a perseguir su cola, una opción es ofrecerle un juguete o proponerle otra actividad que le permita concentrarse en algo diferente.

Mantenerlo activo: los paseos, los juegos y el ejercicio diario ayudan a que el perro libere energía y tenga nuevos estímulos durante el día. Según un estudio de la Universidad de Helsinki citado por Dogking Dogs, los perros que realizan ejercicio con regularidad tienen un 53 % menos de probabilidades de desarrollar un trastorno compulsivo de este tipo.

Fortalecer la socialización: si un perro pasa mucho tiempo solo y tiene poco contacto con otros animales o personas, puede necesitar más estímulos en su rutina. Compartir tiempo con sus cuidadores, salir a pasear y relacionarse con otros perros ayuda a mantenerlo activo.

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