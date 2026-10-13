La fundación compartió su caso en redes sociales para pedir ayuda y reunir los recursos necesarios para su atención médica. De acuerdo con la publicación, el estado de salud de la perrita es crítico y necesita una valoración veterinaria para determinar el tratamiento…

Esta perrita necesita atención veterinaria urgente en Santa Marta. Según una publicación de la fundación Por Amor a Rocky , la canina tiene una grave herida en una de sus patas, en la que hay gusanos y moscas. Además, su cuerpo está infestado de garrapatas y se encuentra muy débil.

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Piden ayuda para Crispeta, una perrita con una herida llena de gusanos y garrapatas

La fundación compartió su caso en redes sociales para pedir ayuda y reunir los recursos necesarios para su atención médica. De acuerdo con la publicación, el estado de salud de la perrita es crítico y necesita una valoración veterinaria para determinar el tratamiento adecuado.

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Ante esta situación, Por Amor a Rocky hizo un llamado a la solidaridad para que más personas se sumen a la campaña mediante donaciones o compartiendo la historia de Crispeta.

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¿Cómo ayudar a Crispeta?

La fundación Por Amor a Rocky busca reunir COP650.000 para cubrir los gastos de la consulta veterinaria, los exámenes de sangre y la hospitalización de la perrita. Para alcanzar esta meta, la organización invitó a 65 personas a donar COP10.000 cada una, aunque también recibe aportes por otros valores.

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Quienes deseen contribuir a la atención de Crispeta pueden consultar la información sobre las donaciones en las redes sociales de la fundación Por Amor a Rocky.

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¿Cuáles son los síntomas de las garrapatas en perros?

De acuerdo con Tiendanimal, las picaduras de estos parásitos pueden manifestarse de diferentes maneras. Identificarlos permite buscar atención veterinaria a tiempo y reducir el riesgo de complicaciones.

Tenga en cuenta estos síntomas:

Rascado constante: la picadura puede provocar irritación y picazón en la piel, por lo que el perro podría rascarse con mayor frecuencia de lo habitual.

la picadura puede provocar irritación y picazón en la piel, por lo que el perro podría rascarse con mayor frecuencia de lo habitual. Cambios en la piel: pueden aparecer irritaciones, pequeñas lesiones, picaduras o heridas en las zonas afectadas.

pueden aparecer irritaciones, pequeñas lesiones, picaduras o heridas en las zonas afectadas. Parálisis localizada: en casos graves, algunas garrapatas pueden causar parálisis asociada a las sustancias presentes en su saliva.

en casos graves, algunas garrapatas pueden causar parálisis asociada a las sustancias presentes en su saliva. Síntomas generales: una infestación importante puede estar acompañada de pérdida de apetito, fiebre, apatía, vómitos o diarrea.

una infestación importante puede estar acompañada de pérdida de apetito, fiebre, apatía, vómitos o diarrea. Reacciones alérgicas: algunos perros pueden presentar bultos, inflamación en la piel, enrojecimiento de los ojos y, en casos graves, dificultades respiratorias.

algunos perros pueden presentar bultos, inflamación en la piel, enrojecimiento de los ojos y, en casos graves, dificultades respiratorias. Signos de enfermedades transmitidas por garrapatas: algunas enfermedades pueden tardar entre una y tres semanas en manifestarse, por lo que es importante vigilar cualquier cambio en el comportamiento o el estado de salud del animal después de una posible exposición.

Las picaduras de estos parásitos pueden manifestarse de diferentes formas. Identificarlos permite buscar atención veterinaria a tiempo y reducir el riesgo de complicaciones. Imagen de referencia.

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