Antonio Llamas, director del IDPYBA, denunció el caso y señaló que la entidad ya tiene información sobre…

Una pareja de colombianos que habría llegado desde Miami a Bogotá con dos perros dejó a los animales en el aeropuerto El Dorado antes de continuar su viaje hacia Cali, según informó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). El caso estaría relacionado con una situación en la documentación de los animales durante el control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), asunto que actualmente es objeto de verificación.

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Piden revocar visa a viajeros que abandonaron a sus perros en el aeropuerto El Dorado

Antonio Llamas, director del IDPYBA, denunció el caso y señaló que la entidad ya tiene información sobre los viajeros. “Cuando fueron a pasar el control en el ICA, algo había con la documentación de los animales que estamos averiguando y este par de personajes decidieron dejar los animales tirados”, afirmó.

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El funcionario anunció que se iniciarán acciones de inspección y de Policía, además de poner el caso en conocimiento de la Fiscalía para determinar si, además de una posible contravención, existen elementos que puedan constituir un delito.

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“Vamos a iniciar todas las acciones de inspección, de Policía e incluso de Fiscalía, porque esto realmente es absolutamente indignante”, aseguró Llamas. También agregó que las autoridades cuentan incluso con información relacionada con la visa de los viajeros.

Tras conocer el caso, el director del IDPYBA hizo un llamado público a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para que se evalúe la posibilidad de revocar las visas de los involucrados. Llamas cuestionó que los viajeros hubieran continuado su recorrido mientras los animales quedaban abandonados en el aeropuerto. "Este par de personajes parece que prefieren el viaje a Miami que la responsabilidad por sus animales, a quienes abandonaron a su suerte en el aeropuerto. Sería maravilloso que les revocaran la visa como están haciendo con tanta gente indeseable y malos ciudadanos", indicó el director.

Las circunstancias exactas en las que los perros fueron dejados en El Dorado, así como las condiciones de su documentación y las posibles responsabilidades de sus propietarios, deberán ser establecidas por las autoridades que adelanten las respectivas investigaciones.

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Por su parte, los dos perros quedaron bajo el cuidado del IDPYBA, que asumió su atención mientras se esclarecen las circunstancias del caso y se determina qué ocurrirá con los animales.

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