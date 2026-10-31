Pitaya busca un hogar: esta cachorrita de cuatro meses está lista para ser adoptada

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Pitaya es una cachorrita de cuatro meses que busca una familia que quiera darle una oportunidad. Es cariñosa, convive con otros perros y está en una etapa de su vida en la que tiene mucho por descubrir. Ahora, espera encontrar un hogar en el que pueda crecer rodeada de amor y recibir los cuidados que necesita.
La perrita fue presentada por la fundación Refugio como Perros y Gatos, que compartió su historia en redes sociales con el propósito de encontrarle una familia que esté dispuesta a adoptarla y acompañarla durante toda su vida.
Según la publicación, Pitaya se caracteriza por ser una cachorrita afectuosa y sociable con otros perros. Estas cualidades pueden facilitar su adaptación a un hogar donde haya otros animales, aunque es importante que cualquier acercamiento se haga de manera gradual y con supervisión.
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¿Cómo adoptar a Pitaya?
Las personas interesadas en darle un hogar a la cachorrita pueden comunicarse directamente con Refugio como Perros y Gatos a través del número 310 608 7442 o enviar un mensaje directo a la fundación por sus redes sociales.
Mientras encuentra a su familia, compartir su historia también puede ayudar. Una publicación, un mensaje o una recomendación podrían acercar a Pitaya al hogar que tanto espera.
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¿Qué tener en cuenta al recibir a un perro adoptado en casa?
De acuerdo con Ringo, adoptar a un perro, recibir a un animal rescatado, ya sea directamente o a través de una fundación, es un acto de amor y compromiso que transforma tanto su vida como la de quienes deciden darle una oportunidad. Sin embargo, la transición a un nuevo hogar puede ser un proceso delicado que requiere paciencia, comprensión y responsabilidad.
Entre las recomendaciones de los expertos de la marca está destinar un lugar tranquilo de la vivienda donde el perro pueda descansar y sentirse protegido. Puede ser una habitación o una esquina cómoda con su cama y algunos juguetes. Este espacio le permitirá familiarizarse poco a poco con su nuevo entorno. También es importante tener paciencia y respetar sus tiempos durante los primeros días, mientras reconoce a sus nuevos cuidadores y se acostumbra a la dinámica del hogar.
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