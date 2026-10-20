¿Por qué darles snacks a los perros y cómo elegirlos?

De acuerdo con Purina, cuando se utilizan conscientemente, los snacks se convierten en una forma de comunicación. Estos bocaditos ayudan al tutor a indicar con claridad qué conductas son deseables/apropiadas y hacen que muchas…

Los snacks para perros no solo sirven para consentir a las mascotas, también ayudan a reforzar buenos comportamientos y hacer más agradables algunas de sus actividades cotidianas. Sin embargo, antes de ofrecérselos, es importante saber cuáles elegir y qué cantidad pueden consumir sin afectar su alimentación.

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De acuerdo con Purina, cuando se utilizan conscientemente, los snacks se convierten en una forma de comunicación. Estos bocaditos ayudan al tutor a indicar con claridad qué conductas son deseables/apropiadas y hacen que muchas interacciones diarias sean más agradables para ambos.

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Como recomendación general, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales señala que los premios no deberían representar más del 10 % de las calorías diarias de un perro. El 90 % restante debe provenir de una alimentación completa y equilibrada. Por eso, si acostumbra a darle snacks durante el día, tenga en cuenta esas calorías dentro de su alimentación.

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Tipos de snacks para perros

A su turno, los expertos de Purina señalan que existe una amplia variedad de snacks para perros, según su función y textura. En el mercado es posible encontrar opciones que se adapten a las necesidades de cada mascota y a los objetivos de sus cuidadores.

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Snacks dentales para perros: estos productos están diseñados para complementar el cuidado de la salud oral. Algunos pueden ayudar a reducir la acumulación de placa o sarro, según su formulación. Es importante elegirlos de acuerdo con el tamaño del perro y recordar que no reemplazan el cepillado ni las revisiones veterinarias.

Snacks horneados para perros: tienen una textura crujiente y pueden utilizarse en el entrenamiento o como recompensa ocasional. Antes de ofrecerlos, revise sus ingredientes y las indicaciones del fabricante para asegurarse de que sean adecuados para su mascota.

Snacks naturales para perros: algunas frutas también pueden convertirse en premios ocasionales. La manzana, sin semillas ni corazón, y la sandía, sin semillas ni cáscara, son opciones que muchos perros pueden consumir en pequeñas cantidades.

Sin embargo, no todos los alimentos que consumen las personas son seguros para las mascotas. Las uvas y las pasas, por ejemplo, son tóxicas para los perros. Por eso, antes de incorporar un alimento nuevo a su dieta, consulte con un veterinario si tiene dudas sobre su seguridad o si su mascota presenta alguna condición médica.

En el mercado es posible encontrar opciones de snacks que se adapten a las necesidades de cada mascota y a los objetivos de sus cuidadores.

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¿Cómo elegir el mejor snack para su perro?

Antes de comprar un snack, es importante considerar la edad, el tamaño y los hábitos de masticación de cada mascota. De acuerdo con el American Kennel Club, los premios deben tener unas dimensiones adecuadas para reducir el riesgo de atragantamiento. Además, cuando se introduce un producto masticable nuevo, se recomienda supervisar al perro mientras lo consume.

Tenga en cuenta la dureza del snack. Los expertos del American Kennel Club advierten que los productos masticables demasiado duros pueden fracturar los dientes de los perros. Por su parte, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Texas señala que las pezuñas y los huesos pueden causar lesiones dentales y otros problemas si se astillan o se ingieren fragmentos.

Por otra parte, la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales recomienda leer las etiquetas y seguir las instrucciones del fabricante. Esto permite conocer los ingredientes del producto y verificar si es adecuado para la mascota, especialmente cuando tiene alergias, intolerancias alimentarias o necesita una dieta especial.

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