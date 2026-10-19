Después de su rescate, el perro enfrenta varios problemas de salud que requieren atención. Entre ellos está el moquillo, una enfermedad viral que puede comprometer su vida, además de una infección transmitida por garrapatas y anemia.

Sanji es un perro rescatado en Barranquilla que ahora necesita la ayuda de personas solidarias para recibir atención veterinaria. Según informó la fundación Por Amor a Rocky, el animal fue encontrado amarrado en un lote húmedo, en condiciones de maltrato y con un estado de desnutrición.

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Sanji, el perro rescatado en Barranquilla que necesita ayuda para tratar el moquillo

Ante esta situación, la fundación hizo un llamado a la ciudadanía para reunir los recursos necesarios para su tratamiento. La organización señaló que no cuenta con el dinero suficiente para cubrir los gastos y pidió apoyo para evitar que Sanji se quede sin la atención que necesita.

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¿Cómo puede ayudar a Sanji?

De acuerdo con la publicación de Por Amor a Rocky, se necesitan aproximadamente COP 353.000 para cubrir el tratamiento que requiere el perro. La fundación propuso reunir a 36 personas que puedan aportar COP 10.000 cada una, aunque también agradece las donaciones por otros valores.

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La organización indicó que también sería de gran ayuda recibir directamente el medicamento que necesita Sanji para su tratamiento.

A través de sus redes sociales, la fundación invitó a las personas interesadas en colaborar a comentar la palabra "Sanji" o compartir su historia para que llegue a más personas que puedan contribuir. Quienes deseen conocer los canales habilitados para hacer donaciones o brindar otro tipo de ayuda pueden consultar las redes sociales de la fundación Por Amor a Rocky.

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Cuidados para un perro con moquillo

De acuerdo con el portal especializado Experto Animal, el moquillo canino es una enfermedad vírica altamente contagiosa que se transmite principalmente por el aire y por el contacto con secreciones de animales infectados. Aunque afecta a perros de varias edades, los cachorros que no han completado su esquema de vacunación son especialmente vulnerables.

El tratamiento depende de los síntomas que presente cada animal y de la gravedad de la enfermedad. Para esos casos, es necesario que un veterinario evalúe al perro y determine las medidas necesarias para atenderlo.

Entre los cuidados que pueden requerirse están:

Hospitalización: en los casos más graves, el perro puede necesitar ingreso veterinario para recibir líquidos y medicamentos por vía intravenosa.

en los casos más graves, el perro puede necesitar ingreso veterinario para recibir líquidos y medicamentos por vía intravenosa. Antibióticos: aunque no eliminan el virus que causa el moquillo, el veterinario puede recetarlos para tratar infecciones bacterianas secundarias.

aunque no eliminan el virus que causa el moquillo, el veterinario puede recetarlos para tratar infecciones bacterianas secundarias. Medicamentos para controlar los síntomas: según las manifestaciones clínicas, se pueden indicar analgésicos y antieméticos para controlar las náuseas y los vómitos.

según las manifestaciones clínicas, se pueden indicar analgésicos y antieméticos para controlar las náuseas y los vómitos. Seguimiento veterinario: es importante que un veterinario supervise la recuperación del perro y ajuste el tratamiento según su evolución.

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