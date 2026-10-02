¿Por qué los perros se revuelcan en el pasto?

De acuerdo con el portal especializado Experto Animal, revolcarse en el césped es un comportamiento natural e instintivo para los perros. Esto se relaciona, en parte, con su manera de percibir el mundo, pues el olfato es uno de sus principales sentidos y tanto el pasto como la tierra…

Si comparte su vida con un perrito, probablemente haya visto más de una vez cómo se tira sobre el pasto y comienza a dar vueltas. Este comportamiento puede ser curioso y, en algunos casos, frustrante, sobre todo cuando ocurre justo después de una sesión de baño.

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De acuerdo con el portal especializado Experto Animal, revolcarse en el césped es un comportamiento natural e instintivo para los perros. Esto se relaciona, en parte, con su manera de percibir el mundo, pues el olfato es uno de sus principales sentidos y tanto el pasto como la tierra están llenos de estímulos que los humanos no podemos percibir de la misma manera.

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Las razones por las que los perros se revuelcan en el pasto

Según la marca de alimentos para mascotas Farmina Pet Foods, este comportamiento responde a diferentes razones instintivas, comunicativas y sensoriales.

Comportamiento instintivo: los perros conservan comportamientos heredados de sus antepasados salvajes, como los lobos. Uno de estos instintos está relacionado con cubrir su propio olor. Los lobos se revuelcan sobre diferentes olores para enmascarar su presencia ante una presa o mimetizarse con el entorno, un comportamiento que también se da en los perros.

Comunicación: el olor también cumple un papel importante en la comunicación entre perros. Así como utilizan la orina para marcar territorio y dejar señales para otros animales, revolcarse en el suelo cumple una función similar. Al hacerlo, el perro puede dejar su olor en el lugar y comunicar a otros perros que estuvo ahí. Es, de alguna manera, su forma de decir: “este es mi territorio”.

Rascarse: otra posibilidad es que el perro tenga un simple picor. Al acostarse boca arriba y moverse sobre el pasto, puede rascar zonas del cuerpo que no alcanza fácilmente. Sin embargo, si este comportamiento aparece con frecuencia y está acompañado de problemas en la piel, como caspa, resequedad, enrojecimiento, pérdida de pelo o presencia de pulgas, podría tratarse de una reacción alérgica que requiera atención veterinaria o incluso un cambio de dieta.

Disfrutar: no siempre hay una razón compleja detrás de este comportamiento. En algunos casos, los perros simplemente se revuelcan porque les gusta. La textura, el olor y el frescor de la hierba les resultan agradables, por lo que hacerlo puede ser una actividad placentera y natural.

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¿Qué hacer si mi perro se revuelca en el césped?

Experto Animal señala que, si su perro se revuelca de vez en cuando y no presenta molestias, no hay motivo de preocupación. Se trata de una conducta natural. La situación cambia cuando lo hace con frecuencia, se rasca constantemente o presenta signos de irritación. En estos casos, es importante revisar su piel para identificar la posible presencia de parásitos, heridas o zonas enrojecidas.

Los expertos recomiendan evitar productos con fragancias artificiales después del baño, ya que los aromas sintéticos pueden ser molestos para los perros. En su lugar, elija champús y perfumes con aromas naturales, elaborados para respetar su olfato y ayudarlos a mantenerse tranquilos después del baño.

Si la picazón persiste o se presenta pérdida de pelo, Experto Animal recomienda consultar con un veterinario para determinar qué puede estar provocando estos síntomas.

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