Sobrepeso en perros y gatos: estos hábitos diarios pueden provocarlo

Según el Pet Food Institute, la obesidad en las mascotas no es solo una cuestión de apariencia, el exceso de peso puede favorecer problemas de salud como diabetes, enfermedades cardíacas, osteoartritis y afecciones renales, que afectan su calidad de vida.

Darles premios entre comidas, compartir las sobras de la mesa o servirles alimento sin medir las porciones son hábitos que parecen inofensivos, pero que favorecen el aumento de peso en perros y gatos. Si a esto se suma la falta de actividad física, el riesgo puede ser mayor.

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Los hábitos que pueden favorecer el sobrepeso

Aunque no existe un peso ideal único para todos los perros y gatos, debido a que varía según la raza, el tamaño y la edad, hay señales que ayudan a evaluar su condición corporal. El Pet Food Institute recomienda prestar atención a tres aspectos: las costillas deben sentirse fácilmente al acariciar los costados, la cintura debe distinguirse al observar a la mascota desde arriba y el abdomen debe subir ligeramente hacia las patas traseras cuando se mira de perfil, en lugar de colgar.

Además de observar estas señales, es importante revisar los hábitos diarios que pueden favorecer el aumento de peso. Algunas prácticas que parecen inofensivas, pero que pueden influir en la condición corporal de perros y gatos, son:

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Servir porciones sin medirlas: calcular la cantidad de alimento a ojo puede llevar a ofrecer más de lo que necesita el animal.

calcular la cantidad de alimento a ojo puede llevar a ofrecer más de lo que necesita el animal. Dar demasiados premios: aunque son útiles para el entrenamiento y la interacción, también aportan calorías.

aunque son útiles para el entrenamiento y la interacción, también aportan calorías. Compartir comida de la mesa: ofrecer sobras con frecuencia puede aumentar el consumo calórico diario.

ofrecer sobras con frecuencia puede aumentar el consumo calórico diario. No ajustar la alimentación: si la mascota reduce su actividad física, pero sigue comiendo la misma cantidad, puede aumentar de peso.

Desde el instituto recomiendan que los premios no representen más del 10 % de la ingesta diaria de calorías y aconsejan evitar que las sobras de la mesa se conviertan en parte habitual de la alimentación.

Por otra parte, controlar el peso no significa simplemente reducir las porciones, ya que hacerlo sin orientación puede disminuir el aporte de nutrientes que necesita la mascota. Carlos Cifuentes, representante veterinario del Pet Food Institute en Colombia, explica que los perros y gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales para el funcionamiento normal de su organismo.

“Cuando se requiere controlar el peso, no se trata simplemente de reducir la cantidad de alimento, sino de buscar una alternativa para ajustar el aporte calórico sin descuidar los nutrientes que la mascota necesita”, señala el especialista.

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Alimentación y ejercicio: un equilibrio necesario

Además de cuidar la alimentación, es importante tener en cuenta la actividad física para mantener un peso saludable. Para los expertos, no requiere la misma cantidad de energía un animal que sale a caminar y juega todos los días que uno con una rutina más sedentaria. Los paseos, los juegos y los ejercicios de olfato son algunas opciones para mantener activos a perros y gatos. Sin embargo, la actividad debe adaptarse a su edad y condición física.

Si la mascota tiene sobrepeso, conviene aumentar el ejercicio de forma gradual y consultar con un veterinario.

La actividad física también influye en las necesidades nutricionales de perros y gatos. Foto: Freepik

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