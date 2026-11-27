De acuerdo con Purina, los perros tienen ciclos de sueño similares a los de las personas. Cuando duermen pasan por diferentes etapas, entre ellas una llamada el sueño de movimientos oculares rápidos, una fase en la que se producen la mayoría de los sueños.

Si alguna vez ha notado que su perro tiembla cuando duerme, mueve las patas como si estuviera corriendo o hace ruidos, no necesariamente debe preocuparse. En la mayoría de los casos, estos movimientos son normales y están relacionados con las distintas fases del sueño.

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¿Por qué mi perro tiembla cuando duerme? ¿Hay que despertarlo?

Al igual que ocurre con los humanos, en este periodo los perros experimentan espasmos musculares leves. Purina explica que estas reacciones son inofensivas y forman parte de su actividad mientras sueñan.

¿Los perros sueñan? Sí. Según explica Purina, existe evidencia científica de que pueden recrear experiencias de su vida cotidiana, como actividades, personas, lugares y objetos con los que tienen algún vínculo. La frecuencia y duración de estos sueños también pueden variar según el tamaño y la raza. Por ejemplo, los perros pequeños pueden soñar más, pero en periodos más cortos, y los perros grandes pueden tener sueños más largos y menos frecuentes.

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¿Hay que despertar al perro cuando tiembla?

La recomendación general es dejarlo descansar. Según el portal especializado Rover, no es necesario despertar a un perro que presenta pequeños espasmos cuando duerme, ya que, como se mencionó anteriormente, estos movimientos están relacionados con sus sueños.

Despertarlo puede asustarlo y hacer que reaccione de manera inesperada. Si parece estar teniendo un sueño agitado, los expertos señalan que lo mejor es observarlo sin tocarlo y permitir que termine su ciclo de descanso.

Aunque estos movimientos están relacionados con los sueños, también es importante reconocer cuándo pueden indicar un problema de salud. Foto: Pexels en Pixabay - Pexels en Pixabay

¿Cuándo los temblores son señales de alerta?

Purina advierte que estos temblores muchas veces se confunden con otros movimientos involuntarios, por eso es importante diferenciarlos. Los espasmos propios de los sueños son breves y desaparecen cuando el perro despierta. En cambio, los espasmos musculares también pueden presentarse cuando está despierto y causar dolor o rigidez.

Pero tenga cuidado. Los temblores más rítmicos, intensos o persistentes pueden indicar algún problema de salud. Si, además, presenta babeo excesivo, pierde el conocimiento o el control de la vejiga, podría tratarse de una convulsión y necesita atención veterinaria inmediata.

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Así puede mejorar el sueño de su perro

Según Rover, si quiere ayudarlo a descansar mejor, estas recomendaciones pueden ayudar a que tenga un sueño más tranquilo:

Procure que realice actividades físicas adecuadas para su edad, raza y tamaño.

Dedique tiempo al juego diario y utilice juguetes que lo mantengan activo.

Proporciónele una cama adecuada a su tamaño, en un lugar tranquilo y protegido.

Procure mantener una rutina para las comidas, los paseos y la hora de dormir.

Tenga a disposición una manta si hace frío y evite que duerma en lugares incómodos.

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