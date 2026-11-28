Estas pequeñas extensiones de pelo, cuyo nombre científico es vibrisas, se encuentran principalmente alrededor del hocico, aunque también están sobre los ojos, mejillas y debajo de la mandíbula. A diferencia del pelaje que cubre su cuerpo, tienen una estructura especial y están conectadas a folículos que cuentan con numerosas…

Los perros usan sus sentidos para relacionarse con todo lo que los rodea. El olfato y el oído son los más conocidos, pero hay otras partes que también cumplen un papel importante en su percepción: los bigotes.

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Estas pequeñas extensiones de pelo, cuyo nombre científico es vibrisas, se encuentran principalmente alrededor del hocico, aunque también están sobre los ojos, mejillas y debajo de la mandíbula. A diferencia del pelaje que cubre su cuerpo, tienen una estructura especial y están conectadas a folículos que cuentan con numerosas terminaciones nerviosas.

De acuerdo con información publicada por Purina, estas estructuras ayudan a los perros a recibir información sobre los objetos y movimientos que tienen cerca. Conocer sus funciones también permite entender por qué es importante protegerlas durante las rutinas de peluquería y cuidado.

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¿Se le pueden cortar los bigotes a un perro?

Acá lo recomendable es no hacerlo por razones estéticas. De acuerdo con Purina, aunque cortar los bigotes no provoca el mismo dolor que arrancarlos, sí puede afectar temporalmente la capacidad del perro para recibir información sensorial de su entorno.

Esta recomendación también cuenta con respaldo científico. Una investigación publicada en 2025, titulada The canine vibrissal system as a highly innervated and functional sensory organ, analizó la estructura y las respuestas de las vibrisas caninas. Los investigadores encontraron que estos pelos tienen folículos con abundante inervación y que los perros reaccionan cuando son estimulados.

El trabajo concluyó que los bigotes cumplen una función sensorial y que no deberían recortarse por motivos cosméticos, ya que hacerlo deja temporalmente inutilizado este sistema de percepción. Por eso, si lleva a su perro a una peluquería, es importante informar al estilista que no desea que le recorte los bigotes. Su cuidado no es una cuestión de apariencia, sino de bienestar.

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