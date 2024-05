¿Qué pasó con el perro Wilson? Niños perdidos en la selva nunca se encontraron con él

El canino Wilson fue entrenado en la especialidad de rastro e intervención. Foto: Cortesía Fuerzas Militares

Los colombianos aún recuerdan al perro Wilson, y cómo no hacerlo, si este pastor belga malinois, de dos años, fue clave en la búsqueda y posterior rescate de Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin, los cuatro niños indígenas que sobrevivieron por 39 días en la selva entre el Guaviare y Caquetá.

Ayer, 1 de mayo, se cumplió un año desde el fatídico accidente en el que murieron Hernando Murcia Morales, el piloto; Herman Mendoza, reconocido líder indígena; y Magdalena Mucutuy, madre de los cuatro pequeños.

Por esta razón, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de Colombia emitió este jueves un informe preliminar con los hechos conocidos y los avances más significativos de la investigación, entre estos, lo que realmente pasó con el canino Wilson, quien se perdió en medio de la búsqueda de los menores.

La @DIACC_COL presenta el Informe Provisional que refleja el avance de la investigación técnica sobre el accidente del avión HK2803 ocurrido el 1 de mayo de 2023: https://t.co/uUeIL15Lnr pic.twitter.com/HWjo8gyaey — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) May 2, 2024

En ese momento, y como lo contamos en esta nota, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, en medio de una rueda de prensa que se realizó desde el Hospital Militar, aseguró que, efectivamente, los niños sí estuvieron con Wilson. “Leslie nos sonrió, nos dio abrazos y nos contó del perrito. El perrito se les perdió, que no saben dónde quedó y que los acompañó un rato”, dijo Cáceres.

Esta versión también la confirmó el abuelo de los niños, Narciso Mucutuy. Según el abuelo, la misma Lesly le contó que el canino los acompañó, orientó y hasta jugó con ellos en la selva. “La niña me dijo que unos días sí andaba con ellos, pero que después se desapareció y nunca volvió más el perrito. Como él no podía hablar, pues no le entendían. Él desaparecía y a la media hora o dos horas volvía, y a la media hora volvía y desaparecía, y después ya el perrito Wilson no volvió; tal vez porque los dueños no le entendieron lo que él estaba hablando”, indicó el hombre en entrevista con Semana.

Y no solo eso, los niños, cuando estaban en el hospital, hicieron un dibujo en alusión a Wilson y le agradecieron por su trabajo en la Operación Esperanza.

Lesly contó en el informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de Colombia que avistaron diferentes animales como tapires, serpientes, y una tortuga de gran tamaño. De otra parte, según su relato, “no se produjo ningún encuentro con otras personas durante su travesía; y tampoco tuvieron contacto con algún canino”.

El documento también detalló que las Tropas de Operaciones Especiales utilizaron caninos especializados en la búsqueda y que Wilson se perdió el 18 de mayo de 2023. Por el momento, se desconoce su destino y condición final. Y aunque han circulado varios videos en redes sociales sobre el posible avistamiento del héroe canino, las Fuerzas Militaron confirmaron a este diario que ninguno de esos perros es Wilson. De hecho, lo más probable y, como también lo contamos en esta nota, es que el canino haya muerto en medio de la selva.

Wilson ha sido homenajeado por diferentes entidades. Por ejemplo, su mamá, Drugia, recibió una distinción simbólica por la labor de su hijo en la selva. Fue entregada por el presidente Gustavo Petro.

En esta misma línea, el pasado 26 de agosto, la Universidad Santiago de Cali inauguró una clínica veterinaria y con esto le brindó un homenaje a Wilson. La inauguración contó con la presencia del entrenador del perro, Cristian David Cuaran.

El pasado 23 de noviembre, se inauguró una estatua en honor al perro rescatista Wilson y a los comandos que participaron en la Operación Esperanza, está ubicada en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares.