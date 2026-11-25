De acuerdo con publicaciones anteriores, Maggie presentaba desnutrición severa y caquexia, una condición que se caracteriza por la pérdida extrema de peso y masa muscular. A esto se sumaban varios…

Maggie continúa en un proceso de recuperación después de llegar a la fundación La Casa de los Gordos en un delicado estado de salud. La organización compartió nuevos detalles sobre las condiciones en las que recibió a la perrita y los resultados de los primeros exámenes veterinarios que le practicaron para conocer qué estaba afectando su bienestar.

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¿Recuerda a Maggie? Estos son los problemas de salud que enfrenta y cómo puede ayudarla

De acuerdo con publicaciones anteriores, Maggie presentaba desnutrición severa y caquexia, una condición que se caracteriza por la pérdida extrema de peso y masa muscular. A esto se sumaban varios problemas de piel, secreciones en ambos ojos, una cantidad considerable de pulgas y molestias articulares que afectan su movilidad.

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Para conocer mejor su estado de salud, la fundación le realizó exámenes de sangre y un raspado de piel. Los resultados mostraron alteraciones que requieren atención y seguimiento veterinario. Según explicó la organización, Maggie tiene sus defensas muy elevadas, un hallazgo que puede estar relacionado con procesos de inflamación o infección, y también presentó cambios en sus niveles de proteínas, glucosa extremadamente baja, potasio elevado y fósforo alto.

Por ahora, los esfuerzos de la fundación están concentrados en atender las necesidades de la perrita. El proceso incluye mejorar su estado nutricional, tratar las lesiones de piel, atender las molestias que afectan su movilidad y hacer seguimiento a las alteraciones encontradas en los exámenes.

La organización explicó que todavía no es posible saber cuánto tiempo tomará su recuperación. Maggie necesita tratamiento, cuidados y una alimentación adecuada para mejorar poco a poco su estado de salud. Aunque el camino que tiene por delante es largo, la fundación quiere darle la oportunidad de tener una vida diferente, en la que pueda recibir la atención y cariño.

La fundación que la recibió busca padrinos que ayuden a cubrir sus gastos veterinarios y tratamientos. Foto: Fundación La Casa de Los Gordos

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Así puede ayudar a Maggie

A través de sus redes sociales, La Casa de los Gordos agradeció a las personas que han estado pendientes de Maggie desde su llegada, han preguntado por su evolución y han realizado aportes para contribuir a su atención. La fundación hizo un llamado a quienes quieran sumarse a su recuperación. Los aportes y gestos de apoyo pueden ayudar a cubrir las necesidades que implica su tratamiento y acompañarla en este proceso.

Quienes deseen ayudar a Maggie pueden comunicarse directamente con la organización a través de sus redes sociales y consultar los canales habilitados para realizar donaciones.

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