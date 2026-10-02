La situación fue expuesta por El Gato Escobar, creador de contenido y rescatista de animales, quien compartió un video para pedir la intervención de las autoridades y de las entidades encargadas de la protección animal.

Un perro mestizo de color negro fue rescatado en una vivienda de la comuna 19, en una zona de ladera de Cali, luego de que durante varios años permaneciera encerrado en el lugar. El caso había sido denunciado en redes sociales, donde se alertaba sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.

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Rescatan a perro que llevaba años encerrado en una vivienda de Cali

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En la publicación, señaló que “Negro”, como lo llama la comunidad, llevaba varios años encerrado y permanecía solo desde que su cuidador se había retirado del lugar. También aseguró que, durante ese tiempo, el animal habría permanecido en condiciones que generaban preocupación entre los vecinos.

“Este perrito lleva entre 4 y 6 años aquí encerrado solito”, se escucha decir en el video publicado en redes sociales.

En medio de la denuncia, también se mencionó que el animal habría tenido un collar incrustado en el cuello y que, por momentos, algunas personas llegaron a pensar que había muerto debido al tiempo que permanecía en el mismo lugar.

El Gato Escobar hizo entonces un llamado a las autoridades para que intervinieran y pidió la presencia de Protección Animal Cali. En el video también manifestó su intención de ingresar al lugar para sacar al perro si no se producía una intervención.

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Así fue el rescate de este perrito

Tras la denuncia que comenzó a circular en redes sociales, funcionarios de Protección Animal Cali acudieron a la vivienda ubicada en la comuna 19 para verificar la situación del perro.

Diego Bonilla, funcionario encargado e inspector de Policía especializado en protección animal, explicó que al llegar encontraron al canino mestizo, de color negro, con varios problemas de salud.

De acuerdo con Bonilla, el animal presentaba problemas dermatológicos, molestias oculares y una condición corporal que no era óptima. Ante esta situación, y en compañía de la Policía Ambiental, las autoridades tomaron la decisión de realizar la aprehensión material preventiva del canino.

Negrito quedó bajo protección mientras se adelanta su proceso de recuperación y se determina cuáles serán los pasos que seguirán las autoridades frente al caso. Desde Protección Animal Cali señalaron que posteriormente se informará sobre la evolución del perro y el proceso que continuará después del rescate.

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