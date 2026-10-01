La fundación señaló que todavía esperaba los resultados de otros exámenes, por lo que su estado…

De acuerdo con la organización, a Morita le realizaron sus primeros exámenes para conocer las condiciones en las que se encontraba. Entre las pruebas rápidas que le practicaron, una dio positivo para leishmaniasis.

Tras llegar desde Melgar en un estado que preocupó a quienes la recibieron, Morita quedó bajo el cuidado de la Fundación Doggy in Home, que compartió su caso en redes sociales para pedir ayuda y poder continuar con su atención veterinaria.

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¿Qué es la leishmaniasis? La enfermedad que padece Morita, una perrita rescatada en Melgar

La fundación señaló que todavía esperaba los resultados de otros exámenes, por lo que su estado de salud podría requerir más cuidados. “Seguramente nos enfrentaremos a más cosas”, indicó la organización en la publicación en la que pidió apoyo para continuar con su recuperación.

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¿Qué es la leishmaniasis en perros?

De acuerdo con el Hospital Clínico Veterinario UAX de España, la leishmaniasis canina es una enfermedad parasitaria causada a través de la picadura de determinados insectos que previamente han adquirido el parásito al alimentarse de un animal infectado.

Los síntomas pueden variar, en algunos animales pueden ser asintomáticos, mientras que otros desarrollan signos clínicos debido a que la enfermedad puede afectar diferentes órganos.

Según el hospital veterinario, la leishmaniasis canina más común es la cutánea y tiene como síntomas la alopecia, la dermatitis ulcerativa y las ulceraciones en las membranas mucosas. Sin embargo, la presencia de estos síntomas no permite confirmar por sí sola que un perro tenga leishmaniasis. Para establecer el diagnóstico es necesario recurrir a pruebas que permitan detectar el parásito o la respuesta del organismo frente a la infección.

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Para los especialistas, un perro con esta enfermedad puede permanecer asintomático durante largos periodos cuando recibe el tratamiento indicado y mantiene una alimentación adecuada. Según la información de la institución, el manejo puede prolongarse y administrarse mediante inyecciones o por vía oral.

En el caso de Morita, la Fundación Doggy in Home señaló que todavía esperaba los resultados de otros exámenes para conocer con mayor precisión su estado de salud. Además, en otra publicación, la organización explicó que la perrita recibe tratamiento de por vida para el síndrome de Cushing, una enfermedad hormonal que requiere un manejo prolongado.

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¿Cómo ayudar a Morita?

Las personas interesadas en conocer el caso de Morita o en ayudar pueden consultar las redes sociales oficiales de la Fundación Doggy in Home, donde la organización publica las actualizaciones sobre su estado y los canales habilitados para recibir apoyo.

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