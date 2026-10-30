En La Red Zoocial hablamos con el rescatista, quien contó que recibió el reporte de una mujer que le informó sobre la presencia de los animales. Según explicó, algunas personas habían visto salir a la…

Una perrita y sus seis cachorros permanecían dentro de una alcantarilla en Dapa, Valle del Cauca, hasta que un reporte llegó a manos de Gato Escobar, un rescatista independiente que decidió acudir al lugar para ayudarlos. Los animales llevaban tiempo en ese sitio y, aunque algunas personas conocían su situación, nadie había logrado sacarlos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Rescataron a una perrita y sus seis cachorros de una alcantarilla: necesitan ayuda

En La Red Zoocial hablamos con el rescatista, quien contó que recibió el reporte de una mujer que le informó sobre la presencia de los animales. Según explicó, algunas personas habían visto salir a la madre de la alcantarilla y sabían que allí permanecían sus cachorros. Incluso, el caso había sido compartido en grupos y redes sociales, pero nadie había acudido a ayudarlos.

Publicidad

Le puede interesar: Gatita con una grave lesión en una glándula mamaria necesita ayuda urgente

Sacar a los siete perros no fue una tarea fácil. Según relató Escobar, los cachorros estaban asustados y fue necesario tener mucha paciencia para conseguir que salieran.

El rescatista contó que intentó conseguir hogares de paso antes de acudir al lugar, pero no recibió respuesta. Finalmente, tuvo que resolver por su cuenta cómo trasladar y atender a los animales. “Yo no tengo el dinero suficiente, no poseo los recursos, todo lo que yo hago lo hago con las uñas”, expresó en el video, en el que también manifestó su preocupación por la cantidad de animales que tiene actualmente bajo su cuidado.

Le recomendamos leer: Mujer de 77 años pide ayuda para salvar a 65 perros de su refugio tras inundaciones

Dos cachorros ya encontraron hogar

Después del rescate, la familia recibió atención. De acuerdo con Escobar, la madre es una perrita joven que presenta un estado de desnutrición y necesita alimentarse adecuadamente para recuperar su condición física, su estado fue revisado por un veterinario.

Los seis cachorros, por su parte, se encuentran en buenas condiciones y ya recibieron un proceso de desparasitación. Además, el rescatista confirmó que dos de ellos consiguieron una familia, mientras que los otros cuatro continúan en busca de un hogar responsable. “Todos los perritos que yo rescato van con un fin de dar en adopción a personas responsables”, explicó.

Ahora, Escobar necesita apoyo para continuar con el cuidado de los animales que tiene a su cargo. Entre los elementos que solicita están alimento para perros adultos y cachorros, leche maternizada, desparasitantes y ayuda veterinaria.

Las personas interesadas en colaborar o brindar un hogar a alguno de los cachorros pueden comunicarse directamente con Gato Escobar a través de sus redes sociales, donde comparte información sobre los animales rescatados y sus necesidades.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱