Rollo, el perro adoptado por el Gobierno de México que ahora "trabaja" en Palacio Nacional

El Gobierno de México presentó a Rollo en sus redes sociales y explicó que el cachorro tiene un papel relacionado con el apoyo y bienestar emocional de…

Rollo es un cachorro mestizo rescatado que pasó de estar en un refugio con otros animales vulnerables a vivir entre los jardines y las oficinas de Palacio Nacional del Gobierno de México. Según informó la misma entidad, el canino ahora permanece bajo el resguardo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia, donde acompaña las jornadas de quienes trabajan en este recinto.

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El Gobierno de México presentó a Rollo en sus redes sociales y explicó que el cachorro tiene un papel relacionado con el apoyo y bienestar emocional de las personas que trabajan en Palacio Nacional. En las imágenes compartidas se le observa recorriendo los jardines, jugando y acompañando las actividades cotidianas en las oficinas.

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Junto con la presentación del cachorro, el Gobierno de México aprovechó la publicación para llamar la atención sobre Theo, su hermano, quien continúa en búsqueda de una familia adoptiva. De acuerdo con la información difundida por la institución, los dos perros formaban parte de un grupo de cachorros que se encontraba en adopción.

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Los refugios Unidos para Ayudar Seres Sin Voz, ubicado en Valle de Chalco, y Adopta.mx, en Huixquilucan, Estado de México, fueron mencionados en la publicación como espacios vinculados al rescate y rehabilitación de animales de compañía que buscan hogares responsables.

La importancia de que las instituciones promuevan la adopción animal

Además de promover la adopción, las instituciones pueden evaluar la posibilidad de destinar espacios adecuados para acoger temporal o permanentemente a animales rescatados, siempre que existan las condiciones necesarias para garantizar su bienestar. Iniciativas como la de Rollo muestran que oficinas y entidades también pueden convertirse en lugares donde un animal tenga una segunda oportunidad.

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Por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) señala que desde 2011 impulsa, a través del Ceacan, la adopción de perros en colaboración con albergues, refugios y centros de adopción, con el propósito de brindar una segunda oportunidad a animales en situación de abandono.

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