Por esta razón, el cachorro necesita una resonancia de manera…

Según explicó la Fundación Por Amor a Rocky en sus redes sociales, en los rayos X encontraron una masa en la zona de sus costillas que estaría presionando su médula y podría estar relacionada con los problemas que tiene para movilizarse.

Hace pocos días, Ross comenzó a tener dificultades para caminar y sus patas traseras empezaron a fallarle. Ante esta situación, fue llevado de urgencia a ortopedia, donde los especialistas realizaron exámenes para determinar qué estaba ocurriendo.

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Ross, el cachorro de cuatro meses que no puede caminar y podría tener cáncer

Por esta razón, el cachorro necesita una resonancia de manera urgente. De acuerdo con la fundación, este examen permitirá conocer con mayor precisión dónde está ubicada la masa, cuánto está comprometiendo su médula y determinar si existe la posibilidad de realizar una cirugía.

Además, Ross necesitará una biopsia para conocer la naturaleza de la masa, ya que existe la posibilidad de que se trate de cáncer. Por ahora, no hay un diagnóstico confirmado y los próximos exámenes serán fundamentales para saber qué está sucediendo.

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Ross necesita una resonancia urgente

La Fundación Por Amor a Rocky, que dio a conocer el caso, busca reunir COP 1.000.000 para cubrir los gastos de la resonancia que necesita el cachorro. Por eso, hizo un llamado a 100 personas que puedan aportar COP 10.000 cada una, aunque también recibe donaciones por otros valores.

Según la organización, el objetivo es realizar el examen lo antes posible para conocer el estado de Ross y determinar cuál es el tratamiento que necesita. La fundación advierte que actuar rápidamente es importante para evitar que el cachorro pueda perder la capacidad de caminar.

La información sobre la campaña y los canales habilitados para realizar donaciones fue compartida por la fundación a través de sus redes sociales.

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