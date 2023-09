Su perro puede ser el nuevo modelo de Burger King, así puede participar

En diferentes sedes de Burger King se harán jornadas de adopción de animales abandonados. Foto: Freepik

Dogpper será la campaña con la que se promoverá el bienestar de las mascotas en Medellín y Bogotá, a través de diversas actividades, entre ellas jornadas de adopción. La iniciativa creada por Burger King, la cadena internacional de comida rápida, inició el pasado 15 de septiembre e irá hasta el 15 del próximo mes.

Esto, en alianza con las fundaciones La Perla Centro de Bienestar Animal y Colitas Felices, con las que se tendrá como objetivo dar nuevos hogares a perritos abandonados. Las fechas en las que se podrá acercar y adoptar son:

Medellín: el 30 de septiembre, en la tienda de Envigado, y el primero de octubre, en Zona Dos Sur.

Bogotá: en la sede de la 116 y en Cedritos, los días 14 y 15 de octubre.

Por otra parte, la marca de hamburguesas escogerá al perrito que se convertirá en la imagen oficial de la campaña Dogpper y usted podrá participar con su mascota a través del Whatsapp (+57) 3001715609. Los requisitos son comprar un combo Whopper agrandado y reclamar una galleta Dogpper para su perrito; tómele al canino una foto con la galleta, mostrando su mejor prenda de vestir y compártala al chat indicado previamente.

Los finalistas se enfrentarán en VS en las historias de Instagram de la cuenta oficial de Burger King y el público elegirá al ganador, que se convertirá en la imagen oficial de la campaña, además de recibir accesorios de Burger King y una inscripción gratuita a Laika Premium, la tienda online especializada en productos y servicios para mascotas. Además, los papás perrunos del ganador recibirán un premio de 24 combos Whopper que podrán redimir durante 12 meses.

Paola Beltrán, CEO regional del holding AFood que opera Burger King en Colombia, compartió su alegría frente a esta campaña: “estamos felices de incentivar el bienestar animal y crear conciencia sobre la salud de los perritos. Adoptar una mascota es darle una segunda oportunidad a un animal que ha sufrido diversos traumas como abandono y maltrato, brindándoles un hogar lleno de amor y cuidado que les ayuda a recuperar su confianza y autoestima”.

También invitó a todas las personas en Bogotá y Medellín a que participen en el concurso; y a quienes quieren alegrar su vida adoptando un perrito, a que asistan a nuestras jornadas de adopción para llenar de amor a las mascotas que más lo necesitan.

Negrito es un perrito criollo de aproximadamente 1 año y 8 meses que abandonaron cerca al cerro de Monserrate, en Bogotá. Afortunadamente, Jeral Acero, una cuidadora y protectora de animales, pudo rescatarlo antes de que le hicieran daño. Desde entonces el canino ha estado en diferentes guarderías y albergues esperando por una familia definitiva.

“A Negrito lo iban a matar personas inescrupulosas porque sacaba el ganado corriendo de la reserva forestal, dónde está prohibida la tenencia de vacas. Lo iban a mandar a un río. Una noche me arriesgué y me metí para salvarlo de una muerte segura. He buscado de fundación en fundación, con bienestar animal y casas de paso, pero no he tenido respuesta. Es un perrito muy lindo y juicioso, pero no convive con animales de finca, ni gatos. Hago un llamado para que ayuden a los perritos que viven en los cerros porque ahí los maltratan hasta la muerte. Negrito es una víctima de esos sucesos. Ahora, en el lugar donde está, es inestable, su cuidadora en el hogar de paso está mal de salud y no podrá tenerlo por más tiempo”, cuenta Acero.

La proteccionista de animales solicita ayuda a la ciudadanía para la manutención y cuidado de Negrito. De igual forma, invita a las personas a adoptarlo y darle un hogar para toda la vida. Cabe aclarar que el perrito está castrado, vacunado y desparasitado. “Una beca en una guardería sería genial mientras se le consigue una casita. Si llega un adoptante rápidamente sería genial”, dice Acero.

En el mismo hogar de paso donde actualmente se encuentra Negrito también esta Muñeca, una perrita mediana de aproximadamente un año a la que abandonaron en una tienda de mascotas de Bogotá. “La perrita llegó a Kennedy muy flaca buscando comida a una petshop, al parecer la abandonaron. Cuenta con esterilización y chip, pero no se ha encontrado dueño. La dueña del hogar de paso estaba pintando la pared de la tienda para rebuscarse comida para los perritos. La perrita se quedó mirándola, como pidiendo ayuda y comida. La chica no pudo dejarla a su suerte. Se la llevó a la casa y ahí espera por un hogar. Es una perrita juvenil y muy hermosa”, cuenta Acero.

¿Cómo puede ayudarlos?

Si está interesado en adoptar a Negrito y a Muñeca, puede comunicarse a los siguientes números: 3192411888 - 3028551888. De igual forma, si dispone de un hogar de paso, guardería o fundación y desea ayudar, puede comunicarse a los mismos números de contacto.

