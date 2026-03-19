Tecnología para mascotas: así funcionan los collares inteligentes para perros con GPS e IA

Además de rastrear ubicación en tiempo real, algunos collares incorporan funciones de inteligencia artificial para analizar la rutina del perro. Foto: Satellai

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tecnología para mascotas sigue creciendo y una de las categorías que más ha ganado visibilidad es la de los collares inteligentes para perros.

Estos dispositivos combinan rastreo por GPS, cercas virtuales, monitoreo de actividad y, en algunos casos, herramientas de inteligencia artificial para seguir más de cerca la rutina del animal.

En ese panorama aparece Satellai, una marca que busca llevar esta categoría más allá de la ubicación en tiempo real y acercarla al seguimiento del bienestar del perro.

Puede leer: ¿Es legal llevar perros en moto en Colombia?

¿Qué hace el collar?

Según la página oficial del producto, su collar principal ofrece seguimiento GPS en tiempo real, vallas virtuales ilimitadas, monitoreo de actividad y salud, batería de hasta 120 horas y resistencia al agua con certificación IP68. La empresa también afirma que usa tecnología 5-GNSS con doble frecuencia y doble antena para mejorar la precisión del posicionamiento.

Además, el sistema permite crear perímetros digitales desde la aplicación, recibir alertas si el perro sale del área configurada y activar, según la elección del usuario, sonidos, vibración o corrección estática opcional. La promesa es ofrecer más control sobre la ubicación del animal y sumar datos sobre su actividad diaria.

También puede seguir patrones de caminata y carrera, movimientos inusuales de cabeza y calidad del descanso, además de generar alertas e informes apoyados en IA.

La idea es que variaciones en la actividad, el descanso o ciertos patrones de comportamiento puedan servir como señales tempranas para el dueño. Pero una cosa es alertar sobre cambios y otra, muy distinta, reemplazar el criterio veterinario.

Le recomendamos: Cómo adaptar una mascota a un apartamento: claves para que se sienta segura

Mejor en lugares con cobertura

En su información de soporte, Satellai reconoce que el rendimiento de la valla virtual depende bastante del lugar donde se use. La empresa indica que funciona mejor en exteriores abiertos, con cobertura celular confiable y pocas obstrucciones, y advierte que el desempeño puede bajar en zonas con vegetación densa, edificios altos, valles profundos o patios pequeños.

En otras palabras, la tecnología puede resultar atractiva, pero su desempeño sigue dependiendo del terreno y de la señal.

Un mercado que mezcla tranquilidad y datos

n el mercado también aparecen firmas como Halo, Tractive y SpotOn, que han desarrollado collares y rastreadores para perros con funciones similares, entre ellas ubicación en tiempo real, cercas virtuales y monitoreo desde una aplicación.

En el caso de Halo, la propuesta se centra en combinar rastreo GPS, contención virtual y entrenamiento. Tractive, por su parte, ha empujado más el componente de seguimiento de salud y actividad, mientras que SpotOn se ha posicionado sobre todo en el terreno de las cercas GPS para espacios amplios.

Este contexto refleja bien hacia dónde se está moviendo hoy la tecnología para mascotas, ya que son dispositivos que combinan seguridad, monitoreo y análisis de comportamiento en una sola plataforma.

Su propuesta puede resultar atractiva para quienes buscan más tranquilidad y más información sobre la rutina de su perro, sobre todo cuando el animal pasa tiempo al aire libre.

Lo más leído: Las 5 razas de perros que no tendría un veterinario: estas son sus razones

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱