Aunque la organización no conoce muchos detalles sobre su pasado, espera que esta nueva etapa esté acompañada de cariño, protección y los cuidados que necesita. Por eso, hace un llamado a quienes estén…

Tomás es un cachorro de seis meses que busca una familia en Bogotá. La Fundación Rescátame compartió su caso en redes sociales para encontrar personas interesadas en brindarle un hogar. Es un perro de tamaño pequeño, de pelo tipo alambre, que se caracteriza por ser muy consentido y tener una buena relación con otros perros y las personas.

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Aunque la organización no conoce muchos detalles sobre su pasado, espera que esta nueva etapa esté acompañada de cariño, protección y los cuidados que necesita. Por eso, hace un llamado a quienes estén interesados en adoptar y puedan asumir el compromiso de tener un animal de compañía.

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Así puede conocer y adoptar a Tomás en Bogotá

Las personas interesadas en conocer al cachorro podrán acercarse este sábado 21 de noviembre a una jornada de adopción organizada por la Fundación Rescátame. El encuentro se realizará en la calle 148 #12D-17, entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Sin embargo, la fundación recordó que es importante iniciar el proceso de adopción con anticipación. Para ello, los interesados deben diligenciar la solicitud que se encuentra en los enlaces disponibles en el perfil de Instagram de la organización.

La jornada también será una oportunidad para quienes quieran apoyar a los animales sin adoptar. La fundación invitó a las personas a participar como voluntarias y ayudar con el cuidado de los perros y gatos que estarán esperando encontrar una familia.

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¿Cómo ayudar a un perro adoptado a sentirse seguro?

La adaptación a un nuevo hogar puede tomar tiempo, sobre todo cuando el perro debe acostumbrarse a personas, sonidos, olores y rutinas que hasta entonces eran desconocidos. Por eso, la paciencia y la constancia son fundamentales durante los primeros días. Carlos Becerra, veterinario de Gabrica, empresa especializada en bienestar animal, explica que estos elementos ayudan a que el perro reconozca su nuevo entorno como un lugar seguro y construya confianza con su familia.

Desde Gabrica recomiendan preparar un espacio propio para que el animal pueda descansar y alimentarse con tranquilidad. También sugieren establecer horarios similares para comer, salir a caminar, jugar y dormir, ya que las rutinas disminuyen la incertidumbre y le permiten anticipar lo que ocurrirá en su entorno.

Después de la adopción, se recomienda llevarlo al veterinario para evaluar su estado general de salud, verificar el esquema de vacunación y desparasitación, y establecer una guía de alimentación y cuidados de acuerdo con su edad y necesidades.

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