Bogotá lanza biblioteca especializada en libros sobre protección y bienestar animal

Bogotá lanzó una nueva herramienta para consultar normas relacionadas con la protección y el bienestar de los animales. Se trata de “Huella normativa”, una biblioteca jurídica y digital presentada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que reúne más de 1.100 documentos sobre legislación animalista y que, según la entidad, es una de las colecciones de este tipo más completas del país.

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La biblioteca reúne leyes, acuerdos, decretos, resoluciones y otras normas relacionadas con la protección, inspección, vigilancia y bienestar de la fauna en Bogotá, Colombia y otros países. Los documentos están disponibles para consulta abierta de la ciudadanía a través del sitio web del IDPYBA, donde serán incorporados en su totalidad durante los próximos días.

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De acuerdo con la entidad, la herramienta busca facilitar el acceso a información jurídica relacionada con los animales y permitir que ciudadanos, organizaciones y otros interesados consulten las disposiciones que regulan su protección y convivencia con las personas.

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La presentación de “Huella normativa” hace parte de las actividades programadas por el IDPYBA durante la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal, que se desarrolla en diferentes localidades de Bogotá entre el 2 y el 12 de octubre bajo el lema “Mi Corazón es Animalista”.

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La iniciativa se suma a las acciones que adelanta el Distrito para fortalecer la protección de los animales y promover el conocimiento de las normas relacionadas con su bienestar. De acuerdo con el IDPYBA, este tipo de herramientas también contribuye al fortalecimiento de las llamadas familias interespecie y al reconocimiento de los animales como parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La biblioteca jurídica puede consultarse en el sitio web del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

¿Qué se puede consultar en “Huella normativa”?

La biblioteca digital permite consultar información jurídica relacionada con la protección y el bienestar animal, organizada en diferentes categorías. Entre sus contenidos se encuentran la normativa y el marco regulatorio, la jurisprudencia y las decisiones judiciales, los conceptos jurídicos e interpretaciones legales, así como documentos estratégicos, planes, lineamientos, manuales y guías. También incluye un apartado de investigaciones, análisis y estudios sobre la materia.

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Además, la plataforma presenta contenidos específicos sobre temas como animales potencialmente peligrosos y tenencia responsable, los derechos y deberes de los animales en propiedad horizontal y las normas que sancionan el maltrato animal. De esta manera, los usuarios pueden acceder tanto a documentos jurídicos como a información especializada sobre distintas situaciones relacionadas con la protección de los animales.

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