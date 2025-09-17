Video: Policía salva a perro atrapado en incendio y conmueve en redes sociales

Oakley fue adoptado de cachorro en una organización local llamada Players for Pits, es descrito por sus dueños como un perro enérgico y cariñoso. Foto: Aurora Illinois Police Department

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Aurora, Illinois, Estados Unidos, un perro llamado Oakley fue rescatado por la policía durante un incendio que afectó una vivienda el pasado 11 de septiembre de 2025. El hecho, ocurrido alrededor del mediodía en el bloque 2000 de Whitehall Court, destaca la importancia de la rápida acción de las autoridades para proteger a los animales.

Según el reporte oficial, al llegar al lugar los bomberos y policías encontraron llamas que salían de la parte trasera de la casa. Los investigadores Michael Ely y Jacob Leonard entraron tras forzar la puerta, logrando localizar a Oakley, un staffordshire terrier estadounidense de cuatro años, justo a tiempo para ponerlo a salvo. Afortunadamente, no había más personas ni animales dentro al momento del incendio y no se reportaron heridos.

La investigación preliminar determinó que el fuego se originó en el ático y descartó que fuera un hecho intencional. Aunque la casa aún se consideraba habitable, se recomendó al propietario permanecer temporalmente en otro lugar como medida de precaución.

Oakley, que fue adoptado de cachorro en una organización local llamada Players for Pits, es descrito por sus dueños como un perro enérgico y cariñoso que disfruta de la compañía familiar, los juegos y los momentos de descanso. Los propietarios expresaron su profunda gratitud hacia el oficial Ely y el departamento de policía por el rescate oportuno que salvó a su compañero canino.

El jefe de policía Matt Thomas destacó la importancia del trabajo rápido y comprometido de sus oficiales en situaciones de emergencia, resaltando que rescatar a un animal es también salvar a un miembro valioso de una familia.

Este caso en Estados Unidos refleja la creciente conciencia global sobre la protección animal y la responsabilidad de las autoridades para salvaguardar a quienes no pueden defenderse por sí mismos.

Para reportar emergencias con animales, es fundamental contar con canales de comunicación efectivos y la colaboración ciudadana, factores clave para evitar tragedias y garantizar el bienestar de todas las vidas, humanas y animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱