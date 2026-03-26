Zeus, perro policía, se jubiló tras ocho años de servicio: así fue su emotiva despedida

La última jornada de trabajo de Zeus incluyó un emotivo recorrido por las instalaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte. Foto: @transitopolicia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras ocho años de servicio en las carreteras del país, Zeus, un perro que hacía parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, se despidió oficialmente de sus labores en medio de un emotivo homenaje. Su retiro fue compartido a través de las cuentas oficiales de la institución, donde sus compañeros reconocieron su trayectoria como parte fundamental en las labores de seguridad vial.

“En su última ronda por las instalaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte, Zeus avanza con la misma nobleza y compromiso de siempre. Cada paso guarda años de lealtad, servicio y amor por su labor. No fueron solo recorridos, fue una vida dedicada a proteger”, indicó la Policía de Tránsito y Transporte en sus redes sociales.

De acuerdo con la institución, durante su carrera, Zeus acompañó a su guía canina y a diferentes unidades policiales en operativos sobre las vías nacionales, contribuyendo a la prevención del delito y a la protección de miles de viajeros. Su trabajo constante, disciplina y lealtad lo convirtieron en un miembro indispensable dentro de la entidad.

Lea también: Pareja se casó en una clínica veterinaria para que su perrita con cáncer pudiera ser testigo

En su despedida, la Policía destacó que no fue solo un canino de trabajo, sino también un “amigo, guardián y héroe silencioso” que dedicó su vida al servicio.

En medio del homenaje, varios uniformados resaltaron que su labor permitió evitar situaciones de riesgo y contribuir a la seguridad en diferentes puntos del país.

El cierre de su servicio estuvo acompañado de aplausos y palabras de agradecimiento. Para la Policía, Zeus deja una huella imborrable no solo por su trabajo operativo, sino por el vínculo que logró generar con quienes compartieron con él durante estos años.

Ahora, este canino inicia una nueva etapa de descanso fuera del servicio activo. “Gracias por tu entrega, por tu valentía y por cada misión cumplida. Hoy no es un adiós, es un gracias por siempre”, concluyó la institución.

Lea también: ¿Cuánto viven los perros? Consejos para ayudarles a tener una vida más larga y saludable

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱