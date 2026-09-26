¿Por qué los perros tienen hipo y cuándo debería preocuparse?

De acuerdo con la Clínica Veterinaria Broad Ripple, de Estados Unidos, el hipo en los perros ocurre por razones similares a las de los humanos. Se produce cuando el diafragma, un músculo ubicado entre el pecho y el abdomen que cumple un papel importante en la…

¿Alguna vez su perro ha comenzado a hacer pequeños sonidos repetitivos de manera inesperada y usted no sabe por qué? Aunque puede ser curioso o incluso generar preocupación, se trata de hipo, un episodio común en los perros que, por lo general, desaparece después de unos minutos.

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De acuerdo con la Clínica Veterinaria Broad Ripple, de Estados Unidos, el hipo en los perros ocurre por razones similares a las de los humanos. Se produce cuando el diafragma, un músculo ubicado entre el pecho y el abdomen que cumple un papel importante en la respiración, se contrae de manera involuntaria.

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Cuando esto sucede, el perro realiza una inspiración rápida que se interrumpe de forma repentina por el cierre de las cuerdas vocales. Este movimiento es el que produce el sonido característico del hipo.

Aunque puede presentarse en perros adultos, es especialmente frecuente en los cachorros. En esta etapa pueden comer o beber con mayor rapidez, emocionarse durante el juego o experimentar cambios en su ritmo respiratorio, factores que pueden favorecer la aparición de estos espasmos.

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Estas son algunas causas comunes del hipo en perros

Según Purina, existen diferentes situaciones que pueden desencadenar hipo en los perros. La mayoría no representa un problema grave, pero conocerlas puede ayudar a los tutores a identificar qué pudo provocarlo.

Comer o beber demasiado rápido: cuando un perro ingiere comida o agua con rapidez puede tragar una mayor cantidad de aire. Esto puede irritar el diafragma y favorecer las contracciones involuntarias que producen el hipo.

Emoción o entusiasmo: los momentos de juego, alegría o excitación pueden hacer que el perro respire más rápido de lo habitual. Estos cambios en la respiración también pueden influir en el diafragma y desencadenar un episodio de hipo.

Cambios de temperatura: las variaciones repentinas en la temperatura corporal también pueden estar relacionadas con la aparición de hipo. Por ejemplo, un perro que pasa de un ambiente frío a uno cálido puede presentar estos espasmos durante un corto periodo.

Malestar digestivo: los gases, una ligera molestia estomacal u otros trastornos gastrointestinales pueden provocar contracciones involuntarias del diafragma. En estos casos, es importante observar si el hipo aparece junto con otras señales de malestar.

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Cuando un perro ingiere comida o agua con rapidez puede tragar una mayor cantidad de aire. Esto puede irritar el diafragma y favorecer las contracciones involuntarias que producen el hipo. Foto: Pixabay

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¿Cuándo debería preocuparse por el hipo de su perro?

Por lo general, el hipo desaparece por sí solo después de unos minutos y el perro continúa con sus actividades normalmente. Sin embargo, la Clínica Veterinaria Broad Ripple recomienda prestar atención cuando los episodios son prolongados o aparecen de manera recurrente.

Si el hipo dura más de una hora, se repite con frecuencia o parece causarle molestias al animal, es recomendable consultar con un médico veterinario. La situación requiere mayor atención si, además, aparecen síntomas como tos, vómitos, sibilancias o dificultad para respirar.

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