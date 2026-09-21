¿Los gatos pueden comer atún? Esto dicen los expertos

De acuerdo con los expertos de Hill’s Pet Nutrition, el atún destinado al consumo humano no aparece entre los alimentos tóxicos para los gatos , pero puede causar problemas de salud si se ofrece con frecuencia.

Es común escuchar que los gatos sienten una especial atracción por el pescado y, en particular, por el atún. Su olor fuerte y su sabor intenso pueden hacer que muchos felinos lo encuentren irresistible. Sin embargo, que les guste no significa que sea un alimento adecuado para incluir regularmente en su dieta.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los gatos necesitan una alimentación completa y equilibrada que les proporcione proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y otros nutrientes. Por eso, el atún por sí solo no debe convertirse en la base de su alimentación. Los especialistas de Hill’s Pet Nutrition señalan que este pescado contiene una cantidad elevada de grasas insaturadas y no está enriquecido con vitamina E ni otros antioxidantes necesarios para completar la dieta de un gato.

Le puede interesar: Wall-E fue devuelto al refugio junto con sus juguetes en dos bolsas de basura

¿Qué riesgos tiene el atún para los gatos?

De acuerdo con la Clínica Veterinaria McGehee de Estados Unidos, uno de los principales riesgos es la exposición al mercurio, un metal que puede acumularse en el organismo. Algunas variedades, como el atún blanco y el ojo grande, pueden contener niveles más altos de este metal. En caso de intoxicación, los gatos pueden presentar problemas de coordinación, dificultad para caminar y otras alteraciones neurológicas.

Además, el consumo excesivo de atún, especialmente en aceite, puede favorecer la aparición de esteatitis o enfermedad de la grasa amarilla, una afección que causa inflamación del tejido graso. En el caso del atún crudo, también existe el riesgo de deficiencia de vitamina B1 debido a la presencia de tiaminasa, una enzima que puede afectar este nutriente.

A esto se suma que algunos gatos pueden acostumbrarse tanto al sabor del atún que comienzan a rechazar su alimento habitual.

Aunque el atún contiene proteínas, no ofrece un equilibrio adecuado de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales para un gato. Una alimentación basada en este pescado puede provocar deficiencias nutricionales con el tiempo. Foto: Getty Images - Luis Echeverri Urrea

Le recomendamos leer: Billy llevó a su dueña al altar y pocos días después murió: así fue su última despedida

¿Qué tipo de atún pueden comer los gatos?

Si un tutor decide ofrecer una pequeña cantidad de atún como premio ocasional, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones.

Atún en agua: es preferible frente al atún conservado en aceite, debido a que este último aporta una mayor cantidad de grasa.

es preferible frente al atún conservado en aceite, debido a que este último aporta una mayor cantidad de grasa. Atún claro: algunas variedades de atún claro contienen menos mercurio que el atún blanco, por lo que pueden representar una opción de menor exposición a este metal.

algunas variedades de atún claro contienen menos mercurio que el atún blanco, por lo que pueden representar una opción de menor exposición a este metal. Sin sal ni condimentos: el atún que se ofrece al gato debe estar libre de sal, especias, ajo, cebolla y otros ingredientes añadidos que pueden resultar perjudiciales para los felinos.

el atún que se ofrece al gato debe estar libre de sal, especias, ajo, cebolla y otros ingredientes añadidos que pueden resultar perjudiciales para los felinos. Cocido: es preferible ofrecer pescado cocido en lugar de crudo. La cocción ayuda a reducir riesgos asociados a microorganismos y desactiva enzimas como la tiaminasa.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱