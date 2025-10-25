“Seguro tu casa apesta”: la madre que convirtió su hogar en un refugio para perros

Rogelio llegó a esta familia porque su anterior dueño ya no podía tenerlo más y pensaba abandonarlo en la calle. Foto: TikTok: 9carov9

La usuaria @9carov9 se cansó de los comentarios de personas desconocidas que critican a su mamá por tener tantos animales en casa y decidió responder con un mensaje que conmovió a cientos de personas en TikTok.

Primero, la mexicana hizo énfasis en que no todos conocen la historia de estos animales: ellos llegaron buscando ayuda y su mamá se las dio sin pensarlo dos veces.

Por ejemplo, Benito es un gato gris que fue abandonado en una taquería cerca de su cuadra. Cielo es una gata negra que fue encontrada llena de parásitos y en medio de la calle, estaba mal y su mamá la rescató y llevó al veterinario a que sanaran sus heridas.

A Luna la perseguían unos perros callejeros y ella la resguardó en su casa. A Pelusa la salvó de las manos de su vecina porque la maltrataban a diario y no le daban de comer.

La historia de Yogui es una de las más tristes: fue abandonado, junto a sus hermanos, en una caja. Todos murieron, excepto él. Así que su madre decidió brindarle un hogar para siempre, acompañado de sus otras mascotas.

Cleopatra estaba en un contenedor de basura, amarrada a una bolsa, sucia, y llena de parásitos. Mientras que Rogelio llegó porque su familia no podía tenerlo más y pensaban abandonarlo en la calle; y Atenea se “adoptó sola”.

Son ocho animales los que habitan su casa. A diario, reciben mucho amor y cariño. Su hogar no huele a feo, huele a limpieza, a calma y a amor.

Cada animal cuenta con el espacio suficiente para su bienestar y salud; no son maltratados ni viven en pequeñas jaulas. Al contrario, la joven bromea diciendo que ellos son los dueños de la casa.

La historia de Carito y su mamá nos recuerdan que sí es posible ayudar a los animales de una manera responsable y honesta. No se trata de ayudar por ayudar, sino de generar un cambio real en la vida de estos seres sintientes que solo merecen amor y cuidado.

