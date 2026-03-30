¿Su mascota muerde cables? Así puede evitar accidentes e incendios en casa

Proteger a los animales de compañía también implica anticiparse a los riesgos que pueden ocurrir dentro del hogar. Foto: Getty Images/iStockphoto - Iuliia Zavalishina

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En la actualidad, las mascotas ocupan un lugar fundamental como miembros de la familia al brindar compañía, amor y cariño. Sin embargo, su curiosidad natural, energía y comportamientos instintivos pueden llevarlas, sin querer, a exponerse a situaciones de riesgo dentro del hogar o incluso a provocar accidentes domésticos.

Proteger a los animales de compañía también implica anticiparse a los riesgos que pueden ocurrir dentro del hogar. Así lo advierte el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que hace un llamado a la ciudadanía para fortalecer las medidas de prevención frente a situaciones que puedan poner en peligro tanto a las mascotas como a sus familias.

De acuerdo con la entidad, uno de los principales riesgos está en los cables eléctricos expuestos. Cuando perros o gatos los muerden, pueden sufrir quemaduras graves o descargas eléctricas, además de aumentar la probabilidad de incendios. Por eso, recomiendan mantenerlos protegidos o fuera del alcance de los animales.

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Otro punto clave es evitar dejar velas encendidas cerca de las mascotas. Un movimiento inesperado puede hacer que caigan, generando quemaduras o incluso incendios. Asimismo, desde el IDPYBA recomiendan no dejar elementos inflamables a su alcance, ya que representan un peligro directo para su salud y la seguridad del hogar.

La cocina también requiere especial atención. El Instituto advierte que no se deben dejar alimentos sobre la estufa, pues los animales podrían mover accidentalmente las perillas de encendido, provocando fugas de gas o incendios.

Además, es fundamental no dejar a las mascotas solas por largos periodos. En caso de ausentarse, se recomienda verificar que todas las fuentes de calor estén apagadas y que cualquier objeto peligroso esté fuera de su alcance.

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Estas recomendaciones hacen parte de las acciones que se adelantan en Bogotá, en el marco del Acuerdo 925 de 2023, para prevenir emergencias que afecten a las familias y sus animales de compañía.

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