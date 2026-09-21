Zeus lleva cuatro años viviendo en una guardería: “tiene una mirada triste”

Zeus fue resctado de las calles de Bogotá mientras dormía sobre las vías del ferrocarril, en la carrera 9 con calle 134. En ese momento estaba muy bajo de peso y tenía…

En octubre de 2025, El Espectador contó la historia de Zeus, un perrito que fue rescatado por la fundación Dog Pack, en Bogotá, y que llevaba en ese entonces más de 765 días esperando una familia. Desafortunadamente, casi un año después, el panorama no ha cambiado: el animal continúa sin ser adoptado y sus cuidadores vuelven a pedir ayuda para encontrarle un hogar definitivo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Zeus fue resctado de las calles de Bogotá mientras dormía sobre las vías del ferrocarril, en la carrera 9 con calle 134. En ese momento estaba muy bajo de peso y tenía varias cicatrices en sus patas. Durante sus primeros días recibió cuidados de algunos vecinos del sector, pero cuando dejaron de ayudar, la fundación no logró encontrar un hogar de paso para él.

Publicidad

Desde entonces, Zeus permanece en una guardería. Según DogPack, lleva cuatro años allí mientras la fundación busca una familia que quiera adoptarlo.

Lea también: Después de siete años de servicio, Urko deja el Ejército y comienza una nueva vida

Zeus sigue esperando una oportunidad

Actualmente, Zeus tiene seis años y sus cuidadores lo describen como un perro activo que disfruta de los paseos. Sin embargo, aseguran que conserva una mirada triste después de tantos años sin encontrar un hogar permanente.

Su historia ya había sido difundida por El Espectador en 2025, cuando la Fundación DogPack destacaba que era un perro noble, amoroso, sociable y que disfrutaba salir al parque. En aquella oportunidad, sus rescatistas también señalaban que su tamaño y edad podían dificultar que alguna persona se interesara en adoptarlo.

"Llevamos buscando familia para él todo ese tiempo y no lo hemos logrado. Es un perrito activo pero tiene una mirada triste, necesita con urgencia una familia que lo ame y entienda incondicionalmente", dicen desde la organización.

Lea también: Las mascotas están redefiniendo dónde y cómo vivimos en Colombia

La organización espera que esta nueva difusión permita que Zeus tenga finalmente la oportunidad de dejar la guardería y comenzar una vida junto a una familia. Las personas interesadas en adoptar a Zeus o en conocer más sobre su proceso pueden comunicarse con la Fundación DogPack a través de sus redes sociales, @dogpackoficial, o a los números 312 501 8720 y 310 222 1642.

La fundación recuerda que adoptar implica asumir un compromiso de cuidado durante toda la vida del animal y que la decisión debe tomarse de manera responsable.

El trabajo de la Fundación Dog Pack

La Fundación DogPack es una organización sin ánimo de lucro en Bogotá dedicada al rescate, la rehabilitación, la esterilización y la adopción responsable de animales en condición de calle. Ha tenido un impacto notable en la capital colombiana, logrando dar en adopción a más de 1.400 mascotas a lo largo de su trayectoria.

Con más de siete años de trayectoria, esta institución sigue soñando con rehabilitar y rescatar a todos los peludos abandonados que sea posible.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱