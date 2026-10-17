Así es el vestido rojo de Prada que lució Selena Gómez

La cantante y actriz es fundadora de Rare Beauty, la marca de maquillaje que impulsó la creación del fondo en 2020. De acuerdo con Vogue, el evento de este año reunió a 500 invitados y recaudó cerca de tres millones de dólares.

La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez posó durante la alfombra roja de la cuarta gala benéfica anual del Rare Impact Fund, una iniciativa para ampliar el acceso a servicios de salud mental y educación para jóvenes de todo el mundo.

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El evento se realizó en el Hollywood Palladium en Los Ángeles y la actriz lució un vestido rojo de Prada estilizado por Erin Walsh. La fundadora de Rare Beauty eligió un vestido tubo strapless en tono rojo rubí en satén con pedrería y lentejuelas, el peplum —la pieza de tela que sobresale desde la cintura— crea un volumen que asemeja la pieza con los pétalos de una flor. Gómez combinó el diseño con unos tacones del mismo tono y joyas de Bucherer.

Gómez también publicó un video con la canción Burnin’ Up, de los Jonas Brothers, y acompañó la publicación con la frase “Feeling nostalgic”. El gesto llamó la atención de los usuarios de la plataforma porque la letra menciona un vestido rojo y varios recordaron la relación sentimental que tuvo la actriz con Nick Jonas.

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La artista se cambió de atuendo durante la gala por un diseño color champán de la misma casa de moda. El vestido, de silueta columna, estaba adornado con cristales multicolores, lentejuelas y flecos.

"Anoche miré alrededor de la habitación y me sentí tan agradecida por estar rodeada de tantas personas que también creen en esta misión", escribió Gómez en una publicación en su cuenta de Instagram juto a varias imágenes del evento.

De acuerdo con la actriz, la fundación comenzó con la esperanza de que los jóvenes tuvieran mejor acceso a la atención y lugares para sentirse comprendidos. "Estoy tan orgullosa de la comunidad que ha crecido alrededor… Espero que todos los que piden ayuda sepan que nunca está solos, y que siempre habrá alguien allí para escucharlos, apoyarlos y recordales que importan".

Vale la pena mencionar que la salud mental es un tema muy importante para Gómez. "Pasé mucho tiempo sin el apoyo que necesitaba porque no entendía lo que sentía. Tras experimentar altibajos emocionales que parecían interminables y que me dejaban fuera de combate durante semanas, finalmente encontré la ayuda necesaria para comprender lo que me sucedía. Pero aprendo cada día que cuidar mi salud mental es un proceso continuo. No todos los días son perfectos, ni para mí ni para nadie. Y muchísimas personas no tienen acceso a los recursos y la formación en salud mental que necesitan. Por eso creé el Rare Impact Fund. Es un compromiso para ampliar el acceso a servicios de salud mental y educación para jóvenes de todo el mundo", explica Gómez en la página web de Rare Impact Fund.

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