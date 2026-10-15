¿Cómo saber si una prenda de ropa es de buena calidad antes de comprarla?

Consultamos a Jolie Benítez, diseñadora de moda; Valentina Suárez Rojas, directora de Universo MOLA y magíster en Sostenibilidad Corporativa, y a Laura Manrique, consultora en innovación, diseño consciente y economía circular para el sistema moda, para saber qué factores se deben tener en…

Puede que usted elija la ropa que usa pensando en factores como la funcionalidad, sus gustos y la economía. También piensa en prendas a las que les pueda dar varios usos y que sean de buena calidad. Pero ¿qué significan específicamente esas dos palabras?

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Consultamos a Jolie Benítez, diseñadora de moda; Valentina Suárez Rojas, directora de Universo MOLA y magíster en Sostenibilidad Corporativa, y a Laura Manrique, consultora en innovación, diseño consciente y economía circular para el sistema moda, para saber qué factores se deben tener en cuenta para considerar que una prenda es de buena calidad. Las costuras, los cierres, la tela y los materiales son claves.

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Vale la pena mencionar que una prenda puede verse bien terminada y, aun así, estar fabricada con materiales de baja resistencia. Por eso, “a calidad no debería evaluarse únicamente a partir de una inspección visual, sino también considerando su durabilidad, su funcionalidad y su capacidad para mantenerse en buenas condiciones después de múltiples usos y lavados”, dice Valentina Suárez Rojas.

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Desde una perspectiva de sostenibilidad, según Suárez, “comprar calidad significa buscar prendas diseñadas para durar, que puedan cuidarse, repararse y utilizarse durante más tiempo. Esto no depende necesariamente de comprar prendas costosas, sino de aprender a reconocer las características de un producto bien hecho y tomar decisiones de compra más informadas”.

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Manrique explica que la calidad depende del tipo de prenda, la forma en la que está confeccionada, los textiles y el uso. “Esos elementos son los que hay que mirar cuando revisa la calidad”.

En esa línea, Benítez menciona que hablar de buena calidad es sinónimo de buenos materiales. Sin embargo, el precio de la prenda tambien entra en la ecuación. "Si a mí me están vendiendo lujo o me están vendiendo premium, lejos tiene que estar el poliéster. Tienen que garantizarme que el material es una fibra natural o con una mezcla muy significativa".

Por ejemplo, antes de comprar un par de jeans, Manrique recomienda revisar la tela. “No necesariamente porque sea una tela más gruesa es mejor, pero lo que uno tiene que chequear, por ejemplo, con la tela, es que, si tiene un poquito de elongación, es decir, si tiene lycra o elastano, uno vea que, si la estira un par de veces, recupera bien la forma”.

Además, no debería tener una composición superior al 2 % de elastano y, preferiblemente, debería contener más del 98 % de algodón, pues así el jean tiene una mejor recuperación frente a las temperaturas de planchado, resistencia al lavado y mayor durabilidad.

Luego, las expertas recomiendan revisar que la tela no sea demasiado delgada, pues esto puede hacer que se deteriore más rápido. “Hay que revisar las costuras, que es otro factor fundamental. Por ejemplo, en los jeans o en el denim es importante revisar las de la pretina, que no esté muy delgada o muy cerca del borde, porque el denim, al ser tejido plano, se hilacha más fácil. Entonces, hay que revisar que esa costura esté bien organizada”.

También hay que mirar las costuras de la entrepierna, pues, debido a la fricción entre la piel y el textil, es clave que soporten ese roce. “Y otra cosa que a mí me gusta revisar particularmente, que no se ve tanto en los jeans de mujer, es el tema de los pasadores o las piezas donde se pone el cinturón, que generalmente la mayoría estén cosidas con costuras un poco más robustas o a piezas del jean, no directamente a la tela, como el cuerpo de la pierna”, detalló la consultora.

En cuanto a las costuras, Suárez recomienda “darle vuelta a las prendas cuando las vamos a comprar. Ahí se debe validar que haya el suficiente refuerzo en puntos clave, como entrepiernas o sisas, que esté uniforme, que no tenga hilos sueltos y tampoco costuras excesivas, como hiperrematadas”.

La diseñadora de moda explica también que las prendas básicas o asequibles se debe cuestionar la calidad de confección, del patronaje, las costuras, eso es 2muy importante para garantizar también la durabilidad de una prenda, cómo la cosieron, la caída de los materiales, que visualmente esté derecho, que una manga no esté más larga que la otra, las solapas bien armadas", dice.

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Otro ejemplo interesante es fijarse en el cuello de las camisetas que dicen ser 100 % algodón, “pues los algodones pueden ser totalmente distintos. Una camiseta que pierde rápidamente su forma, se deforma en el cuello o se deteriora con pocos lavados puede tener problemas de construcción o de calidad del material”.

En definitiva, las consultadas recomiendan revisar materiales, costuras y ejecución de las prendas. "Es importantísimo revisar los ruedos, los acabados de las blusas, el planchado", dice Benítez.

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Por eso, recomiendan que, dependiendo la calidad-precio, se revise la composición del material. Por lo general, el lino, la lana, el algodón y el paño de lana son consideramos materiales de calidad, siempre y cuando no sea mezclados con poliéster. "Si yo quiero una prenda de buena calidad, sin que me salga por un ojo de la cara, evito comprar poliéster", puntualiza Benítez.

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