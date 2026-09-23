Catorce marcas de moda colombiana llegan a Milán

The Colombia Edit by Makeno es una plataforma de internacionalización creada para mostrar en el exterior otros estilos y propuestas actuales de la moda colombiana: sofisticada, creativa, diversa y con una identidad propia. Se trata, según Makeno, "de una escena de diseño capaz de dialogar con el mercado global sin renunciar a su origen. The Colombia…

Catorce marcas colombianas estarán en White Milano, la feria italiana de moda que se realizará del 24 al 27 de septiembre, a través de The Colombia Edit by Makeno y con el apoyo de ProColombia.

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The Colombia Edit by Makeno es una plataforma de internacionalización creada para mostrar en el exterior otros estilos y propuestas actuales de la moda colombiana: sofisticada, creativa, diversa y con una identidad propia. Se trata, según Makeno, "de una escena de diseño capaz de dialogar con el mercado global sin renunciar a su origen. The Colombia Edit busca convertir la visibilidad internacional en relaciones comerciales sostenibles”.

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Makeno es la concept store pionera del país que, durante más de 15 años, ha trabajado en la identificación, curaduría, comercialización y visibilización del diseño colombiano, acompañando a más de 700 marcas.

Esta es la segunda participación de The Colombia Edit en White Milano, después de su presencia en White On The Beach, en junio. La llegada de la moda colombiana a la feria es el resultado de una relación que Makeno y White Milano han construido durante más de dos años “alrededor de una visión compartida: generar oportunidades reales de internacionalización para el talento colombiano y presentar en Milán una selección con criterio, identidad y potencial comercial”.

En esta oportunidad, las marcas que representarán al país tendrán exhibición, comunicación, preparación comercial y relacionamiento con compradores, con el propósito de conectar a las marcas con compradores, multimarcas, retailers, hoteles y otros actores estratégicos.

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La selección reúne propuestas de diseño colombiano contemporáneo en categorías como swimwear, resortwear, ready-to-wear, joyería y accesorios. “Swimwear, resortwear, ready-to-wear, joyería y accesorios conviven bajo una misma narrativa. Hay artesanía y experimentación; legado y contemporaneidad; fibras naturales, materiales biobasados, cuero, color y nuevas interpretaciones de oficios tradicionales”, dice la plataforma.

En swimwear y resortwear participan Malai, con una propuesta alrededor del sol, el viaje y la vida junto al agua; Onda de Mar, referente colombiano de la categoría; Touché, con swimwear, beachwear y lencería de diseños versátiles y atemporales; Waimari, cuyo resortwear se construye sobre un legado familiar y el trabajo de artesanos colombianos; Bahía María, con piezas pensadas para transitar de la playa a diferentes ocasiones; Benedetta, desde una mirada artesanal; y Armantia, que integra fibras naturales y técnicas artesanales de Boyacá.

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La marca Flow mostrará una propuesta de ready-to-wear colombiano; Mala Fama, desde el color y las formas contemporáneas; y Ace of Hearts, que reinterpreta esenciales a través del color, los estampados y diferentes materiales. En accesorios, joyería y complementos participarán Bibiana Hernández, conectando la arquitectura y artesanía colombiana; Emi Díaz, con joyería inspirada en el océano y la naturaleza; Isidora Malva, con bolsos y accesorios que combinan cuero, fibras naturales y trabajo artesanal colombiano; y Matergea, desde el slow fashion y la exploración de materiales de origen vegetal y biobasados.

“Son universos diferentes que, juntos, permiten construir una lectura más amplia de Colombia”, afirman desde Makeno.

De las 14 marcas seleccionadas, nueve estarán presentes en la feria de la mano de ProColombia, como resultado del acompañamiento y apoyo en la estrategia de internacionalización. Makeno, por su parte, aportó en la curaduría de la selección, la narrativa de país, la preparación comercial y la conexión con actores estratégicos de la industria.

“Es una invitación a cuestionar los códigos con los que tradicionalmente se ha representado el diseño colombiano en el exterior y a descubrir una escena creativa más amplia, sofisticada y diversa. Porque no existe una única estética colombiana. Y precisamente allí está la fuerza de esta edición”, puntualizan.

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