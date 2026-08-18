¿Cómo combinar joyería dorada y plateada? Así funciona la regla 70/30

Imagen de referencia. / Mauricio Alvarado Lozada Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Durante muchos años, las expertas en estilo recomendaban no mezclar el oro y la plata, los materiales más utilizados en joyería. La regla era clara: el oro y la plata se lucían por separado. Ahora, combinarlas es una tendencia que le da un toque especial a los looks.

Paula Mendoza, la diseñadora y creadora de su marca de joyas homónima, menciona que las joyas doradas y plateadas se pueden combinar sin ningún problema. “Las reglas al final las pone uno y creo que se puede hacer mitad y mitad o dándole solo un toque a cada combinación”, dice.

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Por ejemplo, recomienda utilizar varias candongas doradas y un earcuff plateado o tres o cuatro cadenas doradas y un dije plateado.

¿Qué es la regla del 70/30?

Para aplicar la tendencia, las expertas recomiendan aplicar la regla del 70/30, pues logra un equilibrio visual entre las combinaciones de materiales.

Así las cosas, debe elegir un metal dominante que ocupará el 70 % de los accesorios y un metal de acento con el 30 %.

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Es decir, el metal dominante definirá la intención del look. “Si decides que la plata sea tu base, este tono estará presente en la mayoría de tus piezas, como en el collar, un reloj y un par de pulseras”, dice Viviana Pinzón Méndez, experta en alta joyería.

El contraste y el 30 % restante, estará a cargo del segundo metal. Ese porcentaje pueden ser un par de anillos dorados delgados, los topos o aretes pequeños, o el dije del collar.

Lo ideal es que busque una proporción similar entre ambos materiales. Combinar una pieza de plata muy gruesa con una pulsera de oro muy delgada, puede desbalancear la composición.

Otra recomendación para mezclar los metales, es que las prendas del outfit sean en tonos neutros como el blanco, negro, beige, gris o el clásico denim. De esa manera, logrará que los dorados y plateados resaltan sin competir entre sí.

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