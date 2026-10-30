¿Cómo organizar el armario para aprovechar la ropa que ya tiene?

La mejor manera de organizar el clóset es aprendiendo a construir un buen fondo de armario, es decir, el conjunto de prendas básicas y esenciales que funcionan como un lienzo en blanco para crear combinaciones fáciles a la hora de vestirnos, así como entendiendo cómo funcionan esas piezas y las diferencias con las prendas statement. Las primeras, como lo explica el diseñador Fabián Rodríguez, permiten crear múltiples combinaciones gracias a su versatilidad, mientras que las segundas aportan personalidad, carácter y actualidad al estilo.

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El experto recomienda organizar el armario basándose en una proporción 70/30. Es decir, un 70 % de prendas base y un 30 % de prendas statement, para construir un armario funcional sin caer en combinaciones monótonas. Con esos porcentajes puede jugar con tendencias, colores, estampados y siluetas sin perder la coherencia del estilo personal.

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"También es importante organizar las prendas por tipología, colores, clima y contexto de uso. Separar pantalones, camisas, camisetas y chaquetas facilita su identificación y permite visualizar mejor las posibilidades de combinación. Además, el armario debe responder al estilo de vida y las necesidades reales de cada persona", asegura el experto.

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¿Cómo combinar las prendas?

De acuerdo con Rodríguez, una guía sencilla es partir de una prenda base, como un pantalón negro o una camisa blanca, y complementarla con una pieza statement que aporte protagonismo, como una chaqueta estampada, un accesorio llamativo o un calzado diferente. "También puede jugar con la combinación de colores, contrastar texturas y mezclar prendas de diferentes estilos para crear looks más interesantes. La clave está en equilibrar los elementos para que una prenda destaque sin perder la armonía del conjunto".

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Tenga en cuenta que el fondo de armario es uno de los "mejores aliados para construir un estilo versátil, dinámico y auténtico. Permite reducir el tiempo al vestirse, aprovechar mejor las prendas existentes y crear múltiples looks sin necesidad de comprar constantemente. La clave no está en tener más ropa, sino en aprender a combinarla estratégicamente", afirma el diseñador.

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