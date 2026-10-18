Muchos expertos recomiendan invertir en prendas básicas de buena calidad. Estoy de acuerdo, pero eso no significa que tengamos que gastar millones en ellas. Por eso, en esta selección hay opciones para…

El fondo de armario cambia según el estilo y la personalidad. Para mí, un básico puede ser un blazer de leopardo, mientras que para alguien más esta prenda puede ser una pieza especial. Sin embargo, para que partamos de un mismo punto, empecemos por lo esencial: jeans, camisetas y chaquetas de colores neutros que podamos combinar fácilmente.

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¿Cómo construir un fondo de armario? Marcas colombianas para todos los presupuestos

Muchos expertos recomiendan invertir en prendas básicas de buena calidad. Estoy de acuerdo, pero eso no significa que tengamos que gastar millones en ellas. Por eso, en esta selección hay opciones para distintos presupuestos.

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Lea: El fondo de armario perfecto: estas son las prendas básicas que debes tener

Básicos con un toque especial: diseño al alcance de todos

Para empezar, me parece casi obligatorio considerar las colaboraciones que hacen las grandes tiendas con diseñadores colombianos. Suelen ofrecer piezas con un nivel de diseño más interesante que el de las líneas habituales, a precios más accesibles.

Un ejemplo es la colaboración de Arkitect (Éxito) con Jorge Duque, que lleva su universo creativo y su concepto de Latin Glam a prendas que podemos incorporar al día a día. De esta colección, los jeans, los pantalones y las camisetas con corsés impresos me parecen imperdibles: son básicos con un giro de diseño que los hace diferentes.

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Y si hablamos de marcas colombianas que tienen buenos básicos, no podemos dejar por fuera a Tennis, GEF y PatPrimo.

Además de sus colecciones de línea, estas marcas suelen apostar por colaboraciones que acercan el diseño a más personas.

Si tienes un presupuesto más amplio y quieres invertir en diseño colombiano, hay marcas que recomiendo conocer. Y lo digo como catadora oficial de camisetas: tengo mis favoritas.

Agybo: es una marca para explorar si buscas materiales interesantes y diseños que funcionen como fondo de armario, pero que también tengan carácter. Sus prendas transitan entre los básicos y las piezas statement, con una propuesta de diseño muy particular.

Old Maquiina: mis preferidas son sus camisetas, tanto las básicas como las estampadas. Tienen personalidad y son una buena alternativa para quienes buscan algo diferente a la camiseta tradicional.

Miclott: sus camisetas tienen un fit tipo boxy que me encanta, y la calidad de su algodón es maravillosa. También destacaría sus pantalones de silueta relajada, que funcionan muy bien tanto para hombres como para mujeres.

A Modo Mío: tiene prendas básicas y otras más especiales. Sin embargo, si estás buscando una buena chaqueta, es una marca que definitivamente buscaría.

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Si lo tuyo es diseñador:

María Elena Villamil: sus colecciones monocolor, la selección de materiales y el patronaje hacen que sus prendas tengan una estética sofisticada y atemporal. Es una opción para encontrar piezas que trasciendan las tendencias.

Alejandro Crocker: si estás buscando denim con diseño, personalidad y una mirada hacia el upcycling, vale la pena explorar su propuesta. Es una alternativa para quienes quieren jeans que vayan más allá de lo convencional. Un buen denim con un diseño diferente es clave dentro de su propuesta de pantalones, abrigos, camisas y chaquetas.

Atelier Crump: si buscas un estilo más formal sin caer en lo aburrido, miraría sus blazers y pantalones. Me gustan especialmente sus cortes impecables y atemporales.

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La cereza del pastel: cuero y piezas especiales

Para mí el cuero es un básico que dura años. Así que te recomiendo estas marcas

Barmont: si hay una prenda de cuero en la que vale la pena invertir, es una buena chaqueta. Barmont es una marca que tendría en el radar para encontrar esa pieza que puede transformar desde unos jeans con camiseta blanca hasta un look más elaborado.

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Andrea Landa: para quienes quieren llevar el cuero a otro nivel, su propuesta se explora desde una perspectiva creativa y de alto diseño. Es una opción para encontrar piezas con mucha personalidad, más allá de lo convencional.

Manuela Álvarez (MAZ): Dentro de su enfoque de slow fashion y co-creación artesanal, cuenta con muchos básicos innovadores que siempre llevarán un toque de trabajo artesanal y un gran diseño. Si buscas chaquetas, sacos, pantalones y vestidos MAZ ES MAZ.

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*Consultora en comunicaciones y fashionista.

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