¿Cuándo es el Victoria’s Secret Fasion Show 2026? Fecha, artistas y modelos confirmadas

En esta edición participarán Katseye, Tate McRae, Megan Thee Stallion y Megan Moroney. Por el momento, las modelos confirmadas son Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Abby Champion, Alex Consani, Devyn Garcia y Anok Yai.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará en Nueva York este domingo 18 de octubre a las 6:30 p. m. y se podrá ver en las plataformas oficiales de la marca como la página web, Instagram, YouTube y TikTok.

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La transmisión en vivo de la alfombra rosa será a las 6:30 p. m. y estará a cargo del periodista Scott Evans y la periodista Zanna Roberts Rassi. El show comenzará a las 7:00 p. m.

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Vale la pena mencionar que el grupo regresó con su reconocido show en 2024. “Leímos los comentarios y los escuchamos. El desfile de modas de Victoria’s Secret regresa y mostrará quiénes somos hoy, además de todo lo que conocen y aman: el glamour, la pasarela, las alas, el espectáculo musical y más”, agregó la firma, que se refería a sus “ángeles” -el apodo de las modelos que desfilaban con alas gigantes adosadas en la espalda.

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El grupo anunció en noviembre de 2019 la cancelación de este espectáculo, considerado sexista y desfasado según el movimiento contra el acoso sexual a las mujeres y por los derechos femeninos #MeToo.

El año pasado las colombianas Valentina Castro y Karol G se destacaron por sus actuaciones en el escenario. La “bichota” incluso se convirtió en uno de los ángeles de la marca.

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