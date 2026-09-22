El anuncio, publicado en la cuenta de Instagram de la empresa, mostraba a la cantante de K-pop Karina usando una falda blanca larga y sosteniendo a un costado un par de Converse negros.

La empresa estadounidense de calzado deportivo Converse se disculpó por un anuncio en redes sociales que retiró después de que algunos usuarios dijeran que evocaba imágenes del Ku Klux Klan (KKK) y de linchamientos.

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Converse se disculpa por anuncio de zapatos que generó comparaciones con el KKK

Algunas personas en redes sociales dijeron que una imagen triangular blanca creada por la iluminación en forma de estrella —una referencia al logo de Converse— sobre la falda parecía una capucha del KKK y compararon el calzado colgando con una imagen de un linchamiento.

The Congressional Black Caucus says it will be reaching out to Nike executives for a meeting in the wake of Converse's now-removed ad pic.twitter.com/24B84Sqmfy — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 21, 2026

"Lo sentimos. Entendemos por qué esta imagen resulta profundamente perturbadora y reconocemos que nos equivocamos. Esto no debió haber ocurrido y lo haremos mejor", señaló Converse en un comunicado enviado a medios de comunicación estadounidenses como el medio especializado WWD.

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La compañía retiró el anuncio de sus canales y "estamos trabajando para eliminarla de todos los lugares donde apareció. Esto no debería haber sucedido y lo haremos mejor", dijo la marca.

La fotografía formaba parte de una campaña para promocionar las Converse Chuck 70 X, lanzadas internacionalmente el 27 de agosto.

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