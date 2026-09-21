Donatella Versace lanzará su propia marca: ¿qué se sabe del proyecto?

"Creo que la creatividad debería ser valiente, inclusiva y viva en el mundo. Siempre me he inspirado en la próxima generación, en música, cine, arte y, por supuesto, en moda", escribió la diseñadora italiana junto a la publicación del anuncio en Instagram. La…

Donatella Versace anunció este lunes 21 de septiembre que lanzará una empresa enfocada en moda y belleza con la que espera llegarle a una nueva audiencia de forma más personal. La noticia de su proyecto independiente se conoce tras más de un año de dejar la dirección creativa de Versace.

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"Creo que la creatividad debería ser valiente, inclusiva y viva en el mundo. Siempre me he inspirado en la próxima generación, en música, cine, arte y, por supuesto, en moda", escribió la diseñadora italiana junto a la publicación del anuncio en Instagram. La marca la lanzará en alianza con Revolve Group.

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Según explicó Versace, su marca nueva entiende que la "cultura viene de la conexión". Así las cosas, junto al grupo Revolve buscará conectar la moda con la cultura.

De acuerdo con Mike Karanikolas, cofundador del grupo Revolve, socio de la italiana, "Donatella es una de las voces creativas determinantes de nuestro tiempo. Esta asociación da a esa visión una plataforma complemetamente nueva y la libertad de construir algo desde cero".

Aún no se conoce el nombre de la marca, pero se espera que los primeros productos sean lanzados en 2027.

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Vale la pena mencionar que en 2025 Donatella Versace dejó la dirección artística de la marca de lujo Versace, creada por su hermano, Gianni Versace, y que estuvo bajo su dirección creativa desde 1997. La empresaria fue reemplazada por Dario Vitale que venía de Miu Miu (grupo Prada).

“Ha sido el mayor honor de mi vida continuar el legado de mi hermano Gianni. Él era el verdadero genio, pero espero tener algo de su espíritu y tenacidad”, dijo Donatella Versace, y añadió en su momento que seguirá siendo “la más apasionada seguidora” de la icónica marca.

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