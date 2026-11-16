¿Cuándo un diseño de moda es plagio y en qué casos es inspiración?

La moda siempre ha tenido referentes e inspiración. Hay quienes incluso afirman que ya todo está inventado, que ser original o innovador es prácticamente imposible. Pero este es un pensamiento facilista que subestima la creatividad de los diseñadores. No todos están siguiendo tendencias comerciales; todavía hay diseñadores que se arriesgan a proponer a través de sus técnicas, sus materiales y sus diseños.

Por esto, es importante entender que la inspiración de los diseñadores viene de diferentes lugares: reinterpretan épocas, movimientos artísticos, culturas, archivos históricos, tendencias, siluetas e incluso creaciones de otros diseñadores. Por esta razón, resulta muy importante conocer la historia detrás de una colección y cuáles son sus referentes antes de encasillarlos o incluso acusarlos de plagio. Porque en la industria de la moda y en redes sociales la gente ve plagios por todas partes, y esta es una acusación muy delicada, de la que hablaremos más adelante.

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Entonces, además de entender que los diseñadores tienen distintos referentes en sus procesos creativos, hay que tener en cuenta que, en algunos casos, pueden tener la misma fuente de inspiración. Porque, al final, si estamos permeados por la misma información, e incluso el algoritmo en redes sociales puede mostrarnos contenidos bastante similares frente a lo que nos inspira. Y a esto hay que sumarle que la industria creativa se ajusta a las tendencias del momento, y estas nacen de diferentes momentos históricos, políticos y socioculturales. Es un análisis del comportamiento del consumidor, lo que lleva a definir qué es lo que comercialmente está funcionando en una determinada temporada. Por esta razón, si dos diseñadores siguen las mismas tendencias o tienen los mismos referentes de inspiración, es muy posible que existan zonas comunes. Esto es lo que se conoce como coincidencias creativas, las cuales son completamente válidas y legales.

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Sin embargo, la inspiración puede ser un tema complejo, ya que es un proceso normal en el desarrollo de una nueva colección, pero hay que ver hasta dónde se apega el diseñador a ese referente y qué tanto logra reinterpretarlo. Ese es el verdadero reto creativo: encontrar su propia voz y conectarla con el ADN de su marca. Al final, ningún diseñador quiere que lo reconozcan por el parecido de su trabajo con el de alguien más. Cada uno busca la forma de diferenciarse en el mercado y que reconozcan sus diseños sin la necesidad de ver la etiqueta.

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Desafortunadamente, no todos los creativos piensan igual. Hay algunos que han construido marcas e incluso han tenido best sellers con un modelo de negocio que se basa en la imitación sistemática de diseños ajenos. Y ahí es donde deja de ser solo un tema ético y comienza a ser un problema legal. Aunque no todos los diseños están protegidos por propiedad intelectual, sí hay ciertos aspectos que pueden estarlo, como un estampado textil que se protege como obra de arte aplicado a través del derecho de autor; una silueta novedosa que se proteja como diseño industrial; elementos que resultan distintivos y se registren como marcas; o incluso un nuevo material o proceso de producción que se llegue a patentar.

Por lo tanto, para afirmar que hay un plagio, primero se debe verificar si existe una obra original protegida por el derecho de autor, ya que el plagio es la apropiación de obras sin dar los debidos créditos ni contar con alguna autorización del autor, licencia de uso o alguna causal legal que permita el uso de esta obra. Entonces, no todo lo que se parece es siempre plagio. En algunos casos existe otro tipo de infracción a la propiedad intelectual, como un uso no autorizado de una marca, de un diseño industrial o de una patente. E incluso, en algunos casos, esta imitación y la confusión que se genera en el consumidor puede constituir actos de competencia desleal.

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Es decir, aunque el plagio es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en imitaciones o vemos dos piezas similares, hay que revisar minuciosamente si se trata de una coincidencia creativa o si hay algún tipo de infracción legal. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, cuando una marca grande, como las de fast fashion, que se caracterizan por vender dupes que rayan muchas veces con las imitaciones y lo hacen bajo la excusa de democratizar la moda, en muchas ocasiones están vulnerando derechos de diseñadores emergentes o pequeños emprendedores que han invertido recursos en investigación, desarrollo, materiales, experimentación y construcción de identidad. Y, en caso de configurarse una vulneración de sus derechos, la posibilidad de defenderse legalmente frente a esta situación es más compleja.

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La moda siempre tendrá referencias, reinterpretaciones y tendencias compartidas. Lo que no debería convertirse en tendencia es la idea de que crear algo original es opcional cuando resulta más fácil copiarlo. Porque inspirarse en la moda es parte de su lenguaje; apropiarse del trabajo creativo de otros no debería ser parte de su modelo de negocio.

*Abogada y experta en derecho de la moda.

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