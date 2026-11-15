¿Cuánto debería durar una prenda de vestir de buena calidad?

Lo primero es entender que la durabilidad debe evaluarse en función del uso previsto….

La durabilidad depende de varios factores: el tipo de prenda, la frecuencia con la que la utilizamos, los materiales, la calidad de su confección y, por supuesto, el cuidado que le damos. No podemos exigirle lo mismo a una camiseta que utilizamos tres veces por semana que a un abrigo que reservamos para determinadas ocasiones. Pero sí podemos identificar algunas características que nos permiten reconocer cuándo estamos frente a una prenda diseñada para durar.

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Lo primero es entender que la durabilidad debe evaluarse en función del uso previsto. Pensemos en una camiseta básica que utilizamos constantemente. Está expuesta al lavado frecuente, la fricción, el sudor y el movimiento. En este caso, debemos prestar especial atención a la resistencia de sus fibras, la estabilidad del tejido y la calidad de sus costuras. Si después de muchos usos y lavados conserva su forma, su estructura y sus propiedades, estamos frente a una buena señal de calidad.

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Ahora pensemos en un abrigo de lana o una chaqueta bien confeccionada. No necesariamente los utilizamos todos los días, pero sus materiales, construcción y diseño pueden permitir que permanezcan en nuestro armario durante décadas e incluso pasen de una generación a otra.

Por eso, no se trata simplemente de preguntarnos cuántos años debería durar una prenda, sino de evaluar si su construcción y sus materiales son adecuados para el uso que tendrá y si mantienen sus propiedades a lo largo del tiempo.

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2. La calidad de los materiales y la manufactura lo cambian todo

Una prenda puede tener un diseño espectacular, pero si está fabricada con materiales de baja resistencia o tiene una confección deficiente, difícilmente tendrá una vida útil prolongada.

Por ejemplo, dos camisetas que tienen una composición de 100% algodón pueden presentar comportamientos completamente diferentes. La calidad de la fibra, el tipo de hilado, la densidad del tejido y los acabados pueden determinar qué tan bien resiste cada una el uso y los lavados.

Lo mismo ocurre con la manufactura. Las costuras deben soportar el movimiento, los cierres y botones deben estar bien fijados y las zonas que reciben mayor tensión deben contar con los refuerzos necesarios. La calidad no está necesariamente en utilizar los materiales más costosos, sino en seleccionar los adecuados para la función que debe cumplir cada producto y trabajar correctamente con ellos.

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3. Una prenda de calidad también debe poder repararse

Este es un aspecto que considero fundamental y que muchas veces olvidamos cuando hablamos de calidad. ¿Qué sucede cuando se rompe la cremallera de una chaqueta que está en buen estado? ¿O cuando se desprende un botón de un pantalón? ¿Tenemos que desechar toda la prenda por un componente que puede sustituirse?

Una buena construcción debería facilitar las reparaciones. Esto implica utilizar componentes que puedan reemplazarse, costuras accesibles y soluciones de diseño que permitan intervenir el producto sin comprometer toda su estructura.

Por ejemplo, una chaqueta con botones convencionales puede repararse fácilmente si pierde alguno. Un bolso con una correa desmontable puede permitir sustituirla sin tener que reemplazar el producto completo.

La reparabilidad es una característica que aumenta las posibilidades de permanencia de una prenda y permite aprovechar durante más tiempo los materiales y el trabajo que se invirtieron en fabricarla, especialmente en aquellas que, como veíamos en el punto 1, son de un uso casi diario.

4. La durabilidad también se diseña

Si el diseño de una prenda solamente responde a una tendencia efímera y pasajera, probablemente su durabilidad será baja o casi nula, por su reposición cuasi inmediata. Es así, que para hablar de durabilidad, también es importante recalcar el rol del diseño.

No significa que toda la ropa deba ser básica, neutra o atemporal. La moda también es expresión, creatividad, identidad y experimentación. Sin embargo, las marcas tienen una responsabilidad en crear productos que puedan seguir teniendo sentido para las personas más allá de una temporada.

Aquí aparece un concepto importante: la durabilidad emocional. Es decir, la capacidad de una prenda para conservar su valor afectivo, estético y funcional para quien la utiliza. Una pieza que nos encanta, que representa nuestra identidad y que podemos seguir combinando con nuestro armario tiene muchas más posibilidades de permanecer en circulación.

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Entonces, ¿cuánto debería durar una prenda de buena calidad?

Mi respuesta es que no deberíamos establecer una cifra universal. Una prenda de buena calidad debería durar lo que razonablemente se espera de ella según su función, sus materiales, su construcción y las condiciones de uso y cuidado.

Lo que sí deberíamos cuestionar es por qué nos hemos acostumbrado a que algunas prendas pierdan su forma después de unos pocos lavados, que las costuras se abran rápidamente o que determinados componentes sean imposibles de reparar.

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*Directora de Universo MOLA y magister en Sostenibilidad Corporativa.

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