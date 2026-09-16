Dario Vitale es el nuevo director creativo de Emporio Armani

El grupo Armani explica que la incorporación de Vitale a la división más juvenil de la casa de moda, es "el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la marca, consolidando la estructura creativa del grupo, acompañando su evolución y…

El diseñador Dario Vitale ha sido nombrado este miércoles nuevo director creativo de Emporio Armani y Giorgio Armani Accessories, con lo que se convierte en el primer ejecutivo en ocupar este puesto fuera de la familia del afamado modisto italiano, según un comunicado de la firma recogido en medios locales.

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El grupo Armani explica que la incorporación de Vitale a la división más juvenil de la casa de moda, es "el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la marca, consolidando la estructura creativa del grupo, acompañando su evolución y respetando la visión estética que siempre ha distinguido al nombre de Giorgio Armani.

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"Emporio Armani nació como un espacio de libertad, experimentación y energía, y estamos convencidos de que la llegada de Dario, un talento ya consolidado en la escena internacional, interpretará su espíritu con respeto y autenticidad", añaden Silvana Armani, directora de Estilo Femenino, y Leo Dell’Orco, director de Estilo Masculino del Grupo Armani.

El nombramiento de Vitale se produce apenas cumplido un año de la muerte de Giorgio Armani, uno de los grandes de la industria de la alta costura que falleció el 4 de septiembre de 2025 en Milán a los 91 años.

Antes de este nombramiento, Vitale fue director de Diseño e Imagen en la firma Miu Miu. En 2025 asumió la dirección creativa de Versace en sustitución de Donatella Versace, etapa en la que presentó la colección primavera/verano 2026 en la Semana de la Moda de Milán.

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En Versace, Vitale ya fue también el primero en supervisar los diseños de esa marca sin pertenecer a la familia propietaria.

Sin embargo, el cargo que asumió en abril del año pasado terminó antes de lo previsto debido a la adquisición de la compañía por parte del Grupo Prada.

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El ahora director creativo de Emporio Armani ha asumido su nueva responsabilidad "honrado" y "profundamente agradecido a Silvana y Leo (sobrina y socio de Armani respectivamente)" por recibirle en el grupo y subraya que la firma cuenta "con un legado extraordinario y un lenguaje estilístico inconfundible. Un patrimonio que atraviesa décadas y que ha contribuido a escribir la historia de la moda".

"Armani tiene un legado poderoso y un lenguaje de diseño inconfundible; una herencia que se ha extendido durante décadas y que marca la historia de la moda. Asumo todo esto con un profundo sentido de responsabilidad y entusiasmo", dijo Vitale.