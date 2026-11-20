La presencia colombiana reúne propuestas de diferentes categorías de la industria nacional, desde el trabajo artesanal y los oficios tradicionales…

Aruba Fashion Week celebra una década con dos días de pasarelas, un fashion showroom y experiencias relacionadas con el estilo de vida. La edición de este 2026, llamada "Winds of Fashion", contará con la participación de cuatro marcas colombianas: Diego Guarnizo, Felipe Cartagena, Alado y Lizeth Cueter, quienes tendrán pasarelas y presentarán sus colecciones en Tierra del Sol Aruba by Iberostar.

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La presencia colombiana reúne propuestas de diferentes categorías de la industria nacional, desde el trabajo artesanal y los oficios tradicionales hasta la sastrería contemporánea y el diseño hecho a mano.

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Diego Guarnizo

El diseñador colombiano Diego Guarnizo llegará a Aruba con "Guadalupe", colección que presentó en Colombiamoda con El Espectador como medio aliado. La propuesta está inspirada en Bogotá y el nombre hace referencia a uno de los cerros que la rodean.

"Mi misión es clara: quiero que la artesanía, la costura y los oficios ancestrales sean los pilares de la moda colombiana, honrando nuestra tierra y nuestras raíces con cada puntada", asegura.

Drante más de 30 años Diego Guarnizo ha vestido a reinas, modelos, famosas, héroes de la televisión y personajes históricos.

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Felipe Cartagena

Felipe Cartagena es una firma masculina fundada en Medellín, Colombia, por Felipe Cartagena y Andrés Pajón, tras más de dieciocho años de trayectoria compartida en la creación, el diseño y el oficio de la marca Andrés Pajón.

La firma propone una visión contemporánea de la masculinidad, definida por la intención y la precisión. "Sus colecciones encuentran inspiración en la ciudad, la montaña, el mar y la calidez de un verano eterno, traducidas en materiales nobles, una sastrería depurada y una estética esencial", dice la marca, que asegura, además, que cada pieza es diseñada y confeccionada en Colombia y que fue lanzada durante Bogotá Fashion Week 2026.

Alado

La marca, creada en Medellín, combina arte, moda y tradición artesanal para crear piezas únicas con propósito. Sus creadores, Andrés Restrepo y Alejandro González, trabajan bajo el modelo de producción bajo pedido, una estrategia con la que buscan evitar la fabricación en exceso y concentrarse en cada pieza.

"Creemos en la belleza de lo bien hecho, con paciencia, calidad y propósito", dicen.

La marca también participó en la edición 2026 de Colombiamoda con la colección La Aurora.

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Lizeth Cueter

La diseñadora lanzó su marca en 2016 en Montería. El estilo de sus diseños se caracteriza por la feminidad y la elegancia, así como por los detalles hechos a mano.

Su participación en Aruba Fashion Week hará parte de una programación que también incluye a otros diseñadores internacionales. La pasarela inaugural se realizará este viernes 20 de noviembre y estará a cargo del diseñador Custo Barcelona, mientras que el cierre será responsabilidad de la diseñadora arubeña Elisa Lejuez.

"Durante la última década, Aruba Fashion Week se ha consolidado como una plataforma internacional que conecta la moda, el turismo y los negocios, contribuyendo al posicionamiento de Aruba como un destino premium del Caribe", aseguraron los organizadores.

Desde 2016, Aruba Fashion Week se ha presentado como una plataforma que busca conectar la moda con el turismo y las experiencias de lujo. Además de su programación en la isla, el evento realiza activaciones en mercados internacionales como Bogotá, Miami y Nueva York para dar a conocer a sus diseñadores y atraer a nuevos creativos, entre ellos los colombianos.

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