En 2022, la marca abrió su primera tienda en Bogotá. En 2025 amplió su presencia con la apertura de su tienda en Cartagena y presentó Resort, una línea que llevó su lenguaje de diseño hacia un universo más cálido, asociado al viaje y a la versatilidad.

La diseñadora bogotana Natalia Blanco León fundó su marca Natalia Blanco en 2017. A lo largo de nueve años, ha construido una identidad alrededor del diseño, la arquitectura del patronaje y una silueta que habla un lenguaje propio, desarrollando así una manera particular de entender la feminidad.

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Actualmente, Blanco cuenta con tiendas en Bogotá y Cartagena, una plataforma de comercio electrónico y presencia en concept stores de Centroamérica. También presentó Hiraku, una colección que toma como punto de partida el arte del origami para explorar las posibilidades de la materia, el volumen y la construcción de nuevas siluetas. La propuesta lleva el nombre de una palabra japonesa que significa abrir y desplegar y en la que propone una reflexión sobre la transformación como parte esencial de la experiencia femenina.

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La diseñadora responde las 10 preguntas sobre moda de El Espectador:

Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

La verdad, cuando era niña no tenía muy claro qué era la moda, mucho menos imaginaba que algún día me dedicaría a ella. Sin embargo, había algo que siempre me llamaba la atención: la ropa tenía mucho que ver con la manera en que percibíamos a las personas. Desde pequeña entendía que nuestra forma de vestir podía comunicar muchas cosas sin necesidad de decir una sola palabra.

Hoy miro a esa niña y pienso que, sin saberlo, ya estaba descubriendo algo que sigue siendo fundamental para mí: la ropa no solamente nos viste, también habla de quiénes somos.

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¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Mis primeros acercamientos a la moda surgieron de las conversaciones con mi papá, quien tuvo una fábrica de ropa. Recuerdo que me hablaba de cómo funcionaba todo, qué era un corte, qué hacía un patronista y todos los procesos que había detrás de una prenda.

Pero, siendo muy sincera, lo que realmente me motivó al principio fue querer tener ropa elegante en mi armario. Me gustaba encontrar prendas especiales, diferentes, que representaran mi manera de vestir. Con el tiempo, esa curiosidad fue creciendo y terminé descubriendo que lo que más me apasionaba era poder crearlas yo misma.

¿Quién es tu ícono de moda?

A lo largo de mi vida he tenido tres referentes en diferentes etapas: Lady Di, Olivia Palermo y Anna Wintour. Aunque cada una tiene un estilo muy diferente, siempre me ha gustado la elegancia que las caracteriza, su feminidad y esa manera de estar siempre bien vestidas sin necesidad de exagerar o seguir todas las tendencias. Creo que las tres, a su manera, han sabido construir un estilo propio y eso es algo que siempre he admirado.

Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Tengo muchos atuendos favoritos, pero si tuviera que elegir uno, siempre sería un traje completo. Me encanta la sastrería, los pantalones bien estructurados, las chaquetas que realzan llos hombros y los detalles que hacen que una prenda clásica sea especial.

Creo que un buen traje tiene algo maravilloso: te hace sentir elegante, segura y bien vestida sin necesidad de mucho más. Y lo mejor es que no necesito una ocasión especial para usarlo, podría llevarlo cualquier día.

¿Qué es lo más importante para crear una colección como Hiraku?

Para mí, lo más importante es tener un punto de partida que despierte mi curiosidad y me permita explorar nuevas formas de diseño.

Hiraku nació del origami, del arte de plegar y desplegar el papel. En medio de esa exploración me llamó mucho la atención algo: una vez que el papel se dobla, por más que intentemos devolverlo a su estado original, nunca vuelve a ser exactamente el mismo.

De ahí nació una reflexión sobre nuestros propios procesos de transformación, sobre cómo cada experiencia nos va dejando una huella y nos convierte en quienes somos.

A partir de esa idea empezamos a explorar los pliegues, las estructuras y los volúmenes en las prendas, buscando que toda esa historia se pudiera contar a través del diseño.

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¿Cómo describirías tu estilo?

Definiría mi estilo como elegante y clásico, pero siempre con un toque de diseño que lo haga diferente. Me gustan las prendas atemporales, las siluetas bien construidas y los detalles que hacen que algo sencillo se vuelva especial.

No soy de seguir mucho las tendencias, prefiero encontrar piezas que tengan personalidad, que pueda usar durante años y que, sin perder su elegancia, tengan siempre algo único.

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¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Aunque nací en Bogotá, crecí en Villavicencio, y creo que eso influyó mucho en mi manera de descubrir la moda. Durante mi niñez y adolescencia pasé por todos los estilos posibles, ¡experimenté con todo!

Pero creo que justamente esa exploración me permitió, cuando regresé a Bogotá, conectar con lo que realmente me gustaba: la elegancia clásica, la sastrería, las estructuras y esa manera tan particular de vestir de los cachacos en la época de mis abuelos. Recuerdo a mi abuelo siempre vestido de paño y sombrero, impecable.

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Sin embargo, tampoco quería dejar atrás algo que había visto y admirado durante mis años en Villavicencio, la manera de resaltar la silueta femenina.

Y creo que ahí nació uno de mis mayores retos como diseñadora: encontrar la forma de realzar las curvas de la mujer sin perder la elegancia ni caer en lo vulgar. Quería unir esos dos mundos, conservar la estructura y la sobriedad de la sastrería, pero adaptándolas al cuerpo femenino, resaltando sus formas de una manera sutil y sofisticada.

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Creo que esa mezcla terminó convirtiéndose en una parte fundamental de mi identidad como diseñadora.

¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Mis recuerdos más preciados siempre están relacionados con mi familia. Recuerdo con muchísimo cariño los momentos de mi infancia jugando con mis papás y mis hermanos, compartiendo tiempo juntos y disfrutando de las cosas más sencillas.

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Creo que con los años uno entiende que esos momentos, que en su momento parecían tan cotidianos, terminan siendo los recuerdos más valiosos que guarda.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Mi papá siempre nos decía a mis hermanos y a mí que nosotros seríamos los arquitectos de nuestras propias vidas. Es una frase que me ha acompañado desde muy pequeña y que con los años he entendido cada vez más.

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He intentado vivir de esa manera, tomando mis propias decisiones, haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que, incluso en medio de las dificultades, sigue sacándome sonrisas.

Creo que ese mismo consejo es el que daría: que cada uno se atreva a encontrar su propio camino, sin sentir que tiene que seguir el que otros han trazado. Que se permita equivocarse, cambiar de dirección y volver a empezar, pero que nunca deje de buscar una vida con la que realmente se sienta feliz.

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Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Me gustaría que pensaran en una mujer que se atrevió a perseguir sus sueños, que creyó en sus ideas y trabajó por convertirlas en realidad. Que a través de mi trabajo pude aportar una mirada propia al mundo de la moda y crear algo que perdure en el tiempo.

Pero, sobre todo, me gustaría que las personas que han compartido mi camino me recuerden con cariño, como alguien que creyó en ellas, que las hizo sentir valoradas y que, de alguna manera, también las inspiró a perseguir sus propios sueños.

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Creo que al final el legado más bonito no es solamente lo que logramos hacer, sino también lo que dejamos en los demás.

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