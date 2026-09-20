El pasado 6 de septiembre, Reinhart compartió en Instagram fotos del estreno de la película en Brasil usando un vestido largo de seda amarillo mantequilla, una…

Para el estreno de The Love Hypothesis y al estilo de Zendaya, la actriz ha reinterpretado "looks" como el recordado vestido amarillo que usó Andie Anderson (Kate Hudson) en ¿Cómo perder a un hombre en 10 días?

Lili Reinhart se ha convertido en la sensación de Internet al recrear los "looks" más recordados de las protagonistas de las películas románticas que marcaron toda una generación.

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Lili Reinhart recrea los "looks" de las protagonistas de las comedias románticas de los 2000

El pasado 6 de septiembre, Reinhart compartió en Instagram fotos del estreno de la película en Brasil usando un vestido largo de seda amarillo mantequilla, una pieza vintage similar a la que usó Hudson en la película de 2003.

El vestido original de Kate Hudson fue diseñado por Carolina Herrera junto con Karen Patch, diseñadora de vestuario de la película. El color, de acuerdo con Vanity Fair, fue elegido para combinar con el diamante Isadora, de Harry Winston que Andie lleva durante la gala.

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Vale la pena mencionar que la industria del entretenimiento entendió que la alfombra roja y los estrenos de las producciones también hacen parte del “storytelling” de una película. Por eso, ha ganado popularidad el “method dressing”, un término que hace referencia a los actores que, fuera de las escenas, asumen los roles de los personajes y llevan la esencia de estos a las alfombras rojas para acercar a las audiencias a la temática de la película.

La actriz que protagoniza la cinta, basada en la exitosa novela de Ali Hazelwood, también lució un vestido lila como el que usó Gracie Hart (Sandra Bullock) en la película Miss Simpatía (2001) cuando le hacen la transformación a su personaje.

En Nueva York, la actriz imitó el look de Jenna Rink (Jennifer Garner) en Si tuviera 30. Ib Abdel Nasser, el estilista de Reinhart, le consiguió el mismo abrigo de Nanette Lepore que Garner usó como Jenna Rink en la película de 2004. El "look" se complementó con un vestido lencero de Fleur du Mal, zapatos de Jimmy Choo y lentes oscuros. El homenaje lo hizo justo tras cumplir 30 años, la edad que tiene la protagonista de la película.

De acuerdo con Mariana Santiloni, de la agencia de predicción de tendencias WGSN, el interés por recordar o revivir las estéticas de los años 2000 responde a una combinación de factores culturales, emocionales y de mercado.

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"En un contexto de saturación digital, incertidumbre social y búsqueda de autenticidad, las generaciones jóvenes (Millennials, Gen Z y Alpha) encuentran en el pasado una fuente de inspiración, confort y autoexpresión. Las marcas y creativos aprovechan este fenómeno para conectar emocionalmente con los consumidores, reinterpretando archivos y estilos icónicos de estas décadas bajo una óptica contemporánea", dijo WGSN.

De acuerdo con su estilista, Ib Abdel Nasser, durante toda la gira Lili rendirá homenaje, a través del vestuario, a las protagonistas de la “época dorada” de las comedias románticas.

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